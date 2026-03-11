Dramat milionów Polaków nadciąga. To może być najtrudniejszy okres od lat
Wielu Polaków miało nadzieję, że najtrudniejszy okres drożyzny jest już za nami. Inflacja wyraźnie spadła, stopy procentowe się ustabilizowały, a sytuacja gospodarcza wydaje się spokojniejsza niż jeszcze kilka lat temu. Najnowsze analizy pokazują jednak, że ceny wciąż będą rosły.
Z raportu firmy doradczej Grant Thornton wynika, że aż 60 procent średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce planuje w 2026 roku podnieść ceny swoich produktów i usług. To oznacza, że podwyżki odczuje większość konsumentów.
Firmy zapowiadają podwyżki
Badanie „International Business Report” pokazuje wyraźny trend. Trzy na pięć firm planuje zwiększyć ceny w najbliższych miesiącach. To więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie tylko niewielka część przedsiębiorstw rozważa obniżki.
Wskaźnik netto, czyli różnica między firmami planującymi podwyżki a tymi, które chcą obniżać ceny, wynosi obecnie 57 punktów procentowych. Dla porównania w latach największej inflacji, między 2021 a 2023 rokiem, przekraczał on nawet 80 punktów.
Eksperci podkreślają, że skala podwyżek nie powinna być tak gwałtowna jak w czasie kryzysu energetycznego i po wybuchu wojny w Ukrainie, jednak wzrost cen będzie odczuwalny.
O ile mogą wzrosnąć ceny
Deklaracje przedsiębiorców wskazują konkretne wartości planowanych podwyżek.
Największa grupa firm, czyli 38 procent, zamierza podnieść ceny o 5 do 7 procent.
33 procent przedsiębiorstw planuje wzrost cen o 3 do 4 procent.
10 procent firm rozważa podwyżki na poziomie 8 do 10 procent.
8 procent zapowiada wzrost przekraczający 10 procent.
To znacznie więcej niż prognozowana inflacja konsumencka w 2026 roku, która według ekonomistów ma wynieść około 2,8 procent.
Dlaczego firmy wciąż podnoszą ceny
Choć inflacja wyhamowała, przedsiębiorcy wciąż zmagają się z rosnącymi kosztami działalności.
Największym problemem są koszty pracy. Aż 64 procent firm wskazuje wynagrodzenia i składki pracownicze jako jedną z głównych barier rozwoju. Przy bardzo niskim bezrobociu pracownicy oczekują podwyżek, a firmy muszą dostosować do tego swoje budżety.
Drugim ważnym czynnikiem pozostają ceny energii. Dla 59 procent przedsiębiorstw koszty prądu i gazu nadal są dużym obciążeniem dla działalności.
Choć sytuacja na rynku energii jest stabilniejsza niż kilka lat temu, przedsiębiorcy wciąż odczuwają skutki wcześniejszego kryzysu.
Nowe dane ze sklepów
Najnowsze analizy rynku detalicznego potwierdzają, że ceny w sklepach nadal rosną. Z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowanego przez UCE Research oraz Uniwersytety WSB Merito wynika, że w styczniu 2026 roku codzienne zakupy były średnio o 3,7 procent droższe niż rok wcześniej.
Badanie objęło ponad 82 tysiące cen produktów w 17 kategoriach.
Eksperci wskazują, że dynamika wzrostów powoli maleje. W grudniu ceny rosły o 3,8 procent, a w listopadzie o 4,2 procent.
Które produkty drożeją najbardziej
Największe wzrosty cen odnotowano w kilku kategoriach produktów:
używki podrożały o 10,2 procent
chemia gospodarcza o 8,3 procent
słodycze o 7,1 procent
mięso o 6,7 procent
Jednocześnie niektóre produkty potaniały. Warzywa były tańsze średnio o 4,1 procent, a owoce o 3,1 procent rok do roku.
Co to oznacza dla czytelnika
Choć wskaźniki inflacji wyglądają dziś znacznie lepiej niż kilka lat temu, wielu konsumentów może nadal odczuwać wzrost kosztów życia. Szczególnie dotyczy to usług oraz produktów wytwarzanych w Polsce.
Eksperci radzą, aby planując wydatki w 2026 roku brać pod uwagę, że ceny wielu produktów i usług mogą wzrosnąć nawet o kilka procent.
Najświeższe raporty pokazują, że presja cenowa w gospodarce nie zniknęła. Choć inflacja spadła, firmy wciąż planują podwyżki cen, a dane ze sklepów potwierdzają dalszy wzrost kosztów codziennych zakupów.
Dlatego w 2026 roku wielu Polaków może ponownie odczuć, że prowadzenie domowego budżetu staje się coraz większym wyzwaniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.