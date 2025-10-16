Dramat na drodze. Ranne dzieci. Lądował śmigłowiec LPR
W czwartek przed południem w miejscowości Gulczewo, niedaleko Wrześni w województwie wielkopolskim, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem busa przewożącego dzieci. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Jak przekazali strażacy ze Wrześni, w wyniku zdarzenia rannych zostało pięć osób, w tym troje dzieci. Na miejsce natychmiast wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali, a teren zabezpieczyły służby ratunkowe i policja.
Według wstępnych ustaleń, busem podróżowały dzieci z jednego z okolicznych przedszkoli wraz z opiekunami. Policja ustala okoliczności wypadku oraz to, czy do zdarzenia mogły przyczynić się trudne warunki drogowe lub awaria pojazdu.
Na czas działań służb droga była całkowicie zablokowana.
Co to oznacza dla czytelnika:
To kolejne tragiczne zdarzenie na lokalnej trasie w Wielkopolsce. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność — zwłaszcza w porannych godzinach, gdy nawierzchnia bywa śliska, a widoczność ograniczona. Warto pamiętać, że nawet pozornie spokojny odcinek drogi może w kilka sekund zmienić się w miejsce dramatu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.