Dramat na Giewoncie. Piorun uderzył w grupę turystów, TOPR walczy z czasem
Niebezpieczne sceny rozegrały się w Tatrach. Piorun uderzył w grupę turystów przebywających na Giewoncie. Ruszyła trudna akcja ratunkowa TOPR, prowadzona w ekstremalnych warunkach pogodowych. Ratownicy musieli walczyć nie tylko o zdrowie poszkodowanych, ale także z silnym wiatrem i burzą, która sparaliżowała lot śmigłowca.
Piorun poraził turystów wysoko w górach
Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie dotyczące 5-osobowej grupy turystów znajdujących się na Giewoncie. W grupę miał uderzyć piorun.
Poszkodowane zostały 2 osoby. Ich stan wymagał natychmiastowej pomocy ratowników.
Początkowo sytuację dodatkowo komplikowała pogoda. Nad Tatrami przeszły gwałtowne burze, pojawił się bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu.
Śmigłowiec nie mógł wystartować
Jak informują służby, warunki atmosferyczne były na tyle trudne, że śmigłowiec TOPR początkowo nie był w stanie wzbić się w powietrze.
Po krótkim czasie maszyna jednak wystartowała, ale ratownicy nie mogli dotrzeć bezpośrednio do miejsca zdarzenia. Silny wiatr uniemożliwił bezpieczne lądowanie.
Ratownicy zostali desantowani poniżej miejsca, gdzie znajdowali się poszkodowani turyści.
Ratownicy dotarli do rannych pieszo
Kolejna grupa ratowników została przetransportowana w rejon akcji. Następnie ratownicy pieszo dotarli do osób porażonych przez piorun i rozpoczęli udzielanie pomocy.
Pozostałe osoby z grupy są obecnie sprowadzane z gór.
Akcja ratunkowa trwała w bardzo trudnych warunkach terenowych i pogodowych.
TOPR apeluje do turystów
Ratownicy ostrzegają, że w Tatrach panują obecnie bardzo niebezpieczne warunki. Burze w wysokich partiach gór mogą pojawiać się nagle i stanowią śmiertelne zagrożenie.
TOPR apeluje do turystów o rozsądek i rezygnację z wychodzenia w wyższe partie gór podczas załamania pogody.
Giewont od lat jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc podczas burz. Metalowy krzyż znajdujący się na szczycie wielokrotnie stawał się punktem przyciągającym wyładowania atmosferyczne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.