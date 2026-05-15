Dramat na Giewoncie. Piorun uderzył w grupę turystów, TOPR walczy z czasem

15 maja 2026 16:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niebezpieczne sceny rozegrały się w Tatrach. Piorun uderzył w grupę turystów przebywających na Giewoncie. Ruszyła trudna akcja ratunkowa TOPR, prowadzona w ekstremalnych warunkach pogodowych. Ratownicy musieli walczyć nie tylko o zdrowie poszkodowanych, ale także z silnym wiatrem i burzą, która sparaliżowała lot śmigłowca.

Fot. Shutterstock

Piorun poraził turystów wysoko w górach

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie dotyczące 5-osobowej grupy turystów znajdujących się na Giewoncie. W grupę miał uderzyć piorun.

Poszkodowane zostały 2 osoby. Ich stan wymagał natychmiastowej pomocy ratowników.

Początkowo sytuację dodatkowo komplikowała pogoda. Nad Tatrami przeszły gwałtowne burze, pojawił się bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu.

Śmigłowiec nie mógł wystartować

Jak informują służby, warunki atmosferyczne były na tyle trudne, że śmigłowiec TOPR początkowo nie był w stanie wzbić się w powietrze.

Po krótkim czasie maszyna jednak wystartowała, ale ratownicy nie mogli dotrzeć bezpośrednio do miejsca zdarzenia. Silny wiatr uniemożliwił bezpieczne lądowanie.

Ratownicy zostali desantowani poniżej miejsca, gdzie znajdowali się poszkodowani turyści.

Ratownicy dotarli do rannych pieszo

Kolejna grupa ratowników została przetransportowana w rejon akcji. Następnie ratownicy pieszo dotarli do osób porażonych przez piorun i rozpoczęli udzielanie pomocy.

Pozostałe osoby z grupy są obecnie sprowadzane z gór.

Akcja ratunkowa trwała w bardzo trudnych warunkach terenowych i pogodowych.

TOPR apeluje do turystów

Ratownicy ostrzegają, że w Tatrach panują obecnie bardzo niebezpieczne warunki. Burze w wysokich partiach gór mogą pojawiać się nagle i stanowią śmiertelne zagrożenie.

TOPR apeluje do turystów o rozsądek i rezygnację z wychodzenia w wyższe partie gór podczas załamania pogody.

Giewont od lat jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc podczas burz. Metalowy krzyż znajdujący się na szczycie wielokrotnie stawał się punktem przyciągającym wyładowania atmosferyczne.

