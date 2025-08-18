Dramat na Mazowszu. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły 4 osoby
Na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Opaleniec koło Przasnysza doszło do tragicznego wypadku. W czołowym zderzeniu samochodu osobowego z cysterną zginęły cztery osoby, a trasa została całkowicie zablokowana.
Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Cztery osoby nie żyją
Do dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Opaleniec w powiecie przasnyskim (woj. mazowieckie). Na drodze krajowej nr 57, między Przasnyszem a Wielbarkiem, zderzyła się ciężarówka typu cysterna z samochodem osobowym marki Volkswagen. W wyniku zdarzenia życie straciły cztery osoby.
Jak podała policja, do wypadku doszło około godziny 12.20. Z nieustalonych jeszcze przyczyn doszło do czołowego zderzenia cysterny z autem osobowym. Na miejscu zginęli wszyscy pasażerowie volkswagena – trzech mężczyzn i jedna kobieta. 38-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Okoliczności tragedii są wyjaśniane przez policję i prokuraturę.
Droga całkowicie zablokowana
Po wypadku droga krajowa nr 57 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wprowadziła objazdy: w kierunku Szczytna przez Rembielin do drogi wojewódzkiej nr 616, a dalej w stronę Opaleńca.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz służby porządkowe apelują do kierowców o ostrożność i cierpliwość. Na miejscu pracują policjanci, straż pożarna i prokurator.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.