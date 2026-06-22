Dramat na Mazowszu. Nie żyje 18-latek, drugi motocyklista trafił do szpitala
Tragiczny wypadek wydarzył się w poniedziałkowy wieczór w gminie Raciąż. Na drodze gminnej w pobliżu miejscowości Charzyny zderzyły się dwa motocykle typu cross. Mimo szybkiej interwencji służb życia jednego z uczestników nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło około godziny 18:20. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.
Śmierć na miejscu
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w wypadku uczestniczyło dwóch motocyklistów. W wyniku odniesionych obrażeń 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego zginął na miejscu.
Drugi uczestnik zdarzenia, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, został ranny. Ratownicy udzielili mu pomocy, a następnie przetransportowali go do szpitala.
Policja ustala okoliczności tragedii
Przez wiele godzin na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz pozostałe służby ratunkowe. Mundurowi zabezpieczali ślady i dokumentowali miejsce zdarzenia.
Śledczy będą analizować przebieg wypadku, aby ustalić, jak doszło do zderzenia obu motocykli. Na obecnym etapie nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn tragedii.
Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty
To kolejne tragiczne zdarzenie z udziałem motocyklistów, do którego doszło w regionie w ostatnim czasie. Wraz z rozpoczęciem sezonu na drogach pojawia się więcej jednośladów, a służby regularnie przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.
Policjanci apelują zarówno do kierowców samochodów, jak i motocyklistów o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Każdy tragiczny wypadek przypomina, jak niewiele potrzeba do dramatu na drodze. Motocykliści należą do najbardziej narażonych uczestników ruchu, a skutki nawet pozornie niegroźnych zdarzeń mogą być bardzo poważne. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na lokalnych drogach, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanych z nadmierną prędkością i ograniczoną widocznością.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.