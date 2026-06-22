Dramat na Mazowszu. Nie żyje 18-latek, drugi motocyklista trafił do szpitala

22 czerwca 2026 20:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Tragiczny wypadek wydarzył się w poniedziałkowy wieczór w gminie Raciąż. Na drodze gminnej w pobliżu miejscowości Charzyny zderzyły się dwa motocykle typu cross. Mimo szybkiej interwencji służb życia jednego z uczestników nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło około godziny 18:20. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Śmierć na miejscu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w wypadku uczestniczyło dwóch motocyklistów. W wyniku odniesionych obrażeń 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego zginął na miejscu.

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Drugi uczestnik zdarzenia, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, został ranny. Ratownicy udzielili mu pomocy, a następnie przetransportowali go do szpitala.

Policja ustala okoliczności tragedii

Przez wiele godzin na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz pozostałe służby ratunkowe. Mundurowi zabezpieczali ślady i dokumentowali miejsce zdarzenia.

Śledczy będą analizować przebieg wypadku, aby ustalić, jak doszło do zderzenia obu motocykli. Na obecnym etapie nie podano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn tragedii.

Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty

To kolejne tragiczne zdarzenie z udziałem motocyklistów, do którego doszło w regionie w ostatnim czasie. Wraz z rozpoczęciem sezonu na drogach pojawia się więcej jednośladów, a służby regularnie przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Policjanci apelują zarówno do kierowców samochodów, jak i motocyklistów o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

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Każdy tragiczny wypadek przypomina, jak niewiele potrzeba do dramatu na drodze. Motocykliści należą do najbardziej narażonych uczestników ruchu, a skutki nawet pozornie niegroźnych zdarzeń mogą być bardzo poważne. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na lokalnych drogach, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanych z nadmierną prędkością i ograniczoną widocznością.

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