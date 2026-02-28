Dramat na Mazowszu. Pożar w szkole podczas turnieju, ewakuowano 150 osób

28 lutego 2026 14:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojące chwile w Borowiczkach. W jednej ze szkół wybuchł pożar, gdy w budynku trwał turniej piłki nożnej. Ogień pojawił się na poddaszu. Z obiektu ewakuowano około 150 osób.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ogień podczas szkolnej imprezy

Do zdarzenia doszło w czasie, gdy w placówce przebywały dzieci, nauczyciele oraz uczestnicy sportowego wydarzenia. W budynku odbywał się turniej piłki nożnej, co oznaczało większą niż zwykle liczbę osób na terenie szkoły.

Z informacji przekazanych przez lokalne źródła wynika, że zapaliło się poddasze. Dym szybko zauważono, a procedury bezpieczeństwa zostały uruchomione natychmiast.

Sprawna ewakuacja

Z budynku ewakuowano około 150 osób. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i przystąpiły do akcji gaśniczej.

Najważniejsza informacja jest taka, że pożar został już opanowany. Na tę chwilę nie ma doniesień o osobach poszkodowanych.

Co dalej

Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Służby sprawdzają, jak doszło do zapalenia się poddasza i czy konstrukcja budynku nie została naruszona.

Dla społeczności szkolnej to ogromny stres. Pożar w miejscu, które powinno być bezpieczne, zawsze budzi niepokój, szczególnie gdy w środku przebywają dzieci.

Sytuacja jest już pod kontrolą, jednak najbliższe dni przyniosą odpowiedzi na pytania o przyczyny zdarzenia oraz ewentualne konsekwencje dla funkcjonowania szkoły.

