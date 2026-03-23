Dramat na osiedlu na Mazowszu. 103-latka spadła z 8. piętra

23 marca 2026 13:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek na jednym z osiedli w Płocku. 103-letnia kobieta wypadła z okna mieszkania znajdującego się na 8. piętrze. Mimo szybkiej reakcji służb, jej życia nie udało się uratować.

Dramatyczne zgłoszenie rano

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do policji około godziny 9:30. Zgłoszenie dotyczyło starszej kobiety, która znajdowała się pod blokiem przy ulicy Kossobudzkiego.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, obrażenia były na tyle poważne, że lekarze nie mieli już możliwości udzielenia skutecznej pomocy.

Śledczy badają okoliczności

Z wstępnych ustaleń wynika, że seniorka wypadła z okna swojego mieszkania. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tragedii.

Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności mające wyjaśnić przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny.

Nie wykluczają różnych scenariuszy

Jak informują śledczy, analizowane są różne hipotezy. Na tym etapie nie można jednoznacznie określić, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy doszło do innych okoliczności.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

