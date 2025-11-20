Dramat na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Szynobus staranował osobówkę – auto przewróciło się na bok
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kaczorowach (pow. płoński) doszło dziś około 10:50 do groźnego zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Citroën. Siła uderzenia była tak duża, że auto przewróciło się na bok, a skład kolejowy zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilkuset metrów.
Zderzenie w prawą stronę auta. Kierowca trafił do szpitala
Jak informuje policja, 22–letni kierowca citroena, mieszkaniec Płońska, jechał drogą w kierunku miasta. W tym samym czasie od strony Raciąża nadjeżdżał szynobus. Gdy pojazdy spotkały się na przejeździe, doszło do gwałtownego uderzenia w prawą stronę samochodu. Auto natychmiast przewróciło się i zsunęło z torów.
Kierowca został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Jego stan jest ustalany przez lekarzy.
Szynobus jechał jeszcze kilkaset metrów
Skład kolejowy nie mógł zatrzymać się od razu – maszynista wyhamował dopiero po kilkuset metrach. W pojeździe znajdowało się pięciu pasażerów oraz dwie osoby z obsługi. Na szczęście nikt z nich nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Na miejscu duże siły służb
W Kaczorowach nadal pracują:
• grupa dochodzeniowo–śledcza,
• technicy kryminalistyki,
• policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia.
Trwa dokładne ustalanie przebiegu i okoliczności wypadku, w tym analiza, czy kierowca citroena mógł nie zauważyć nadjeżdżającego pociągu lub czy szynobus dał sygnały ostrzegawcze zgodnie z procedurami.
Co to oznacza dla kierowców i pasażerów
Przejazd kolejowy w Kaczorowach jest obecnie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a ruch w okolicy jest znacznie utrudniony. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że niestrzeżone przejazdy są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach.
