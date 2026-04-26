Dramat na przystanku w Warszawie. Karetka nagle się stoczyła. 40-latek przygnieciony do autobusu
Do bardzo poważnego wypadku doszło w Warszawie. Podczas załadunku uszkodzonej karetki na lawetę doszło do dramatycznego zdarzenia. Mężczyzna został przygnieciony i w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Sekundy grozy przy przystanku
Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 25 kwietnia, około godziny 15:20. Wszystko rozegrało się przy przystanku Hynka 06, w rejonie skrzyżowania ulic Łopuszańskiej, Hynka i Alei Krakowskiej.
Jak informuje „Super Express”, pracownik pomocy drogowej próbował wciągnąć niesprawną karetkę na lawetę. W pewnym momencie doszło do awarii jednego z elementów mocujących pojazd.
To był moment, który zdecydował o wszystkim.
Karetka stoczyła się i uderzyła
Ambulans nagle ruszył do tyłu. Mężczyzna znalazł się dokładnie na jego drodze. Został przyciśnięty między karetką a stojącym na przystanku autobusem miejskim.
Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, 40-latek doznał bardzo poważnych obrażeń.
Walka o życie w szpitalu
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze rozpoczęli walkę o jego życie.
Stan mężczyzny jest ciężki.
Śledztwo wyjaśni szczegóły
Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia. Kluczowe będzie wyjaśnienie, dlaczego element mocujący zawiódł i czy doszło do błędu technicznego lub ludzkiego.
To zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczna potrafi być praca przy tego typu operacjach. Wystarczy chwila i jeden błąd, by doszło do tragedii.
