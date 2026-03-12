Dramat na stacjach. Rząd zapowiada działania, jeśli paliwo będzie dalej drożeć
W ostatnich dniach kierowcy w całej Polsce zauważyli wyraźny wzrost cen paliw. Rząd zapowiada jednak, że jeśli sytuacja na światowych rynkach ropy się nie uspokoi, może podjąć konkretne kroki, aby ograniczyć dalsze podwyżki.
Minister energii Miłosz Motyka poinformował w Sejmie, że jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie podatku VAT na paliwa.
Co się dzieje z cenami paliw
Wzrost cen paliw jest bezpośrednio związany z napiętą sytuacją geopolityczną na świecie. Szczególnie duży wpływ na rynek ropy mają wydarzenia na Bliskim Wschodzie, gdzie konflikt zbrojny doprowadził do gwałtownych wzrostów cen surowca.
Droższa ropa oznacza wyższe koszty produkcji paliw, a to przekłada się na ceny widoczne na stacjach benzynowych.
Rząd obserwuje sytuację
Minister energii podkreślił, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku energetycznym i jest gotowy reagować w razie dalszego pogorszenia sytuacji.
Jednym z rozważanych scenariuszy jest wprowadzenie zmian podatkowych, które mogłyby obniżyć ceny paliw dla kierowców.
Jak zaznaczył minister, decyzje w tej sprawie będą zależały od tego, czy sytuacja na rynkach ropy zacznie się stabilizować.
Jakie działania już podjęto
Część działań została już wdrożona. Koncern Orlen zdecydował się na znaczące obniżenie swojej marży na paliwach, w niektórych przypadkach niemal do zera. Wprowadzono także promocje dla klientów tankujących benzynę i olej napędowy.
Dodatkowo działania podjęła również Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która zdecydowała o rekordowym uwolnieniu części światowych rezerw ropy.
Na rynek ma trafić 400 milionów baryłek surowca, co stanowi około jedną trzecią rezerw państw należących do organizacji. Celem jest ograniczenie gwałtownego wzrostu cen ropy.
Dlaczego ceny rosną tak szybko
Główną przyczyną wzrostów są napięcia międzynarodowe oraz obawy o dostępność surowca. Po rozpoczęciu działań militarnych Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi rynek ropy zareagował bardzo nerwowo.
W takich sytuacjach inwestorzy obawiają się zakłóceń w dostawach surowca, co powoduje szybkie podwyżki cen na światowych giełdach.
Co to oznacza dla kierowców
Na razie trudno przewidzieć, jak długo potrwa obecna sytuacja. Jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie, możliwe są dalsze wzrosty cen paliw na stacjach.
Rząd zapowiada jednak, że w razie potrzeby podejmie działania, które mają ograniczyć obciążenia dla kierowców.
Jednym z rozwiązań może być właśnie czasowe obniżenie podatku VAT na paliwo.
Podsumowanie
Wzrost cen paliw jest skutkiem napiętej sytuacji na światowym rynku ropy. Polski rząd monitoruje rozwój wydarzeń i zapowiada możliwość interwencji, jeśli ceny będą nadal rosły.
Jednym z rozważanych scenariuszy jest zmiana stawek podatkowych, która mogłaby pomóc obniżyć koszty tankowania dla kierowców w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.