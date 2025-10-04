Dramat na Zatoce Gdańskiej. Zawody przerwane. Pływak zaginął w sztormie [AKTUALIZACJA]
Na Zatoce Gdańskiej rozgrywa się dramat. Podczas Memoriału Pływackiego JW Formoza jeden z uczestników zawodów zniknął pod wodą i do tej pory nie udało się go odnaleźć. Organizatorzy zaalarmowali służby, które natychmiast rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Do akcji skierowano śmigłowiec ratowniczy oraz jednostki morskie, jednak warunki pogodowe są niezwykle trudne – sztormowy wiatr osiąga w porywach nawet 9 stopni w skali Beauforta, co znacząco utrudnia działania ratowników.
Na Zatoce Gdańskiej trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza. Podczas Memoriału Pływackiego Jednostki Wojskowej Formoza zaginął jeden z uczestników. Organizatorzy zawodów zgłosili, że nie mogą doliczyć się jednej osoby, a na morzu od rana panują wyjątkowo trudne warunki.
Poszukiwania w sztormowych warunkach
Do działań natychmiast ruszyły służby ratownicze. W akcji bierze udział śmigłowiec ratowniczy z Gdyni-Babich Dołów, statek ratowniczy „Sztorm” oraz jednostki Brzegowej Stacji Ratowniczej z Władysławowa i Świdna. – Warunki są ekstremalnie trudne. Wiatr w porywach dochodzi do 9 stopni w skali Beauforta – poinformował Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w rozmowie z RMF FM.
Mimo ogromnego zaangażowania ratowników, poszukiwania są utrudnione przez wysokie fale i silny wiatr, który od kilku dni paraliżuje żeglugę na Bałtyku.
Memoriał w cieniu tragedii
Memoriał Pływacki JW Formoza został zorganizowany z okazji jubileuszu 50-lecia jednostki. Uczestnicy mieli do pokonania pięć mil morskich w pełnym sprzęcie pływackim. Niestety, rywalizacja zamieniła się w dramat. Organizatorzy i służby nie kryją niepokoju o los zaginionego zawodnika.
Sztorm sieje spustoszenie
To nie jedyne zdarzenie na Bałtyku tego dnia. Podczas 74. regat Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej wiatr złamał maszt jednej jednostki, a inną wywrócił. Regaty przerwano, aby nie narażać życia uczestników.
Synoptycy IMGW ostrzegają, że silny wiatr utrzyma się do sobotniego wieczoru. W prognozach zapowiadane są porywy nawet do 9 stopni w skali Beauforta, które mogą powodować poważne zagrożenia zarówno dla żeglarzy, jak i osób przebywających w rejonie wybrzeża.
Los zaginionego pływaka wciąż pozostaje nieznany, a akcja poszukiwawcza trwa w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach.
AKTUALIZACJA
Zaginiony pływak został odnaleziony.
Po kilku godzinach dramatycznej akcji w trudnych warunkach pogodowych służbom ratunkowym udało się zlokalizować zaginionego uczestnika Memoriału Pływackiego JW Formoza. Jak podał portal RMF24, poszukiwania zakończyły się sukcesem tuż przed godziną 16:00. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia pływaka nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
