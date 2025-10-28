Dramat pod Warszawą. 36-latka pchnęła nożem własną matkę
Wstrząsające zdarzenie w Starych Babicach pod Warszawą. 36-letnia kobieta zaatakowała nożem swoją matkę, po czym próbowała uciec z miejsca zbrodni. Ranna kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, a napastniczka – po policyjnym pościgu – trafiła do aresztu.
Atak we własnym domu
Do dramatu doszło w jednym z domów na terenie gminy Stare Babice. Dyżurny komendy powiatowej otrzymał zgłoszenie o ataku nożem, w wyniku którego poważnie ranna została kobieta. Na miejsce natychmiast wysłano patrol interwencyjny, techników kryminalistyki i grupę dochodzeniową.
Z ustaleń policji wynika, że napastniczką była córka ofiary. Kobieta po zadaniu ciosu nożem uciekła z miejsca zdarzenia.
Błyskawiczna akcja policji
Funkcjonariusze rozpoczęli natychmiastowe poszukiwania. Dzięki szybkim działaniom i dobrej znajomości terenu 36-latka została zatrzymana kilka godzin po ataku. W tym czasie prokurator nadzorujący śledztwo zebrał dowody i zeznania, które pozwoliły postawić kobiecie zarzut usiłowania zabójstwa.
Decyzja sądu: areszt tymczasowy
Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej najsroższego środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania. Kobieta spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie, gdzie będzie oczekiwać na dalsze czynności śledcze.
Ofiara walczy o życie
Stan pokrzywdzonej jest poważny, ale stabilny. Lekarze określają jej obrażenia jako zagrażające życiu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów dotyczących motywu ataku, jednak nieoficjalnie wiadomo, że mogło dojść do kłótni rodzinnej, która przerodziła się w tragedię.
Co to oznacza dla czytelników
To kolejny przypadek, który pokazuje, jak dramatyczne mogą być konflikty domowe. Policja apeluje, by w sytuacjach narastających napięć rodzinnych nie bać się prosić o pomoc – w każdej komendzie działają zespoły ds. przemocy domowej, a anonimowe wsparcie można uzyskać całodobowo pod numerem 112 lub 800 120 002 (Niebieska Linia).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.