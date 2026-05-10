Dramat pod Warszawą. Ciała kobiety i jej partnera, w domu były dzieci
Wstrząsające zdarzenia w podwarszawskim Raszynie. W jednym z domów jednorodzinnych znaleziono ciało kobiety. Na miejscu przebywało dwoje dzieci. Kilka godzin później służby odnalazły ciało 67-letniego mężczyzny, który wcześniej opuścił posesję.
Interwencja służb i dramatyczne odkrycie
Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Około godziny 16:30 służby otrzymały zgłoszenie o zagrożeniu życia w jednym z domów przy ulicy Mokrej w Raszynie.
Na miejsce natychmiast skierowano policję. Funkcjonariusze zastali w domu dwoje dzieci. W środku znajdowało się ciało kobiety. Dzieci zostały od razu objęte opieką.
Jak informuje policja, sprawa od początku miała charakter kryminalny.
Poszukiwania partnera zakończone tragicznym finałem
Jeszcze przed przyjazdem służb z posesji oddalił się 67-letni partner kobiety. W związku z tym natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojone działania.
Ogłoszono alarm dla policjantów z powiatu pruszkowskiego. Do akcji włączyły się także jednostki z Warszawy, w tym oddziały prewencji oraz kontrterroryści.
Około godziny 20 służby natrafiły na ciało mężczyzny na cmentarzu w Prażmowie.
Nieoficjalne ustalenia
Według nieoficjalnych informacji kobieta miała ranę postrzałową głowy. Podobne obrażenia miał również mężczyzna.
Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Na tym etapie nie podano oficjalnej wersji wydarzeń.
Śledztwo trwa
Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze ustalają przebieg zdarzeń oraz to, co dokładnie doprowadziło do tragedii.
To jedno z tych zdarzeń, które pokazują, jak nagle może dojść do dramatu za zamkniętymi drzwiami zwykłego domu.
