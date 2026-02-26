Dramat pod Warszawą. Nie żyją dwie osoby. Na ratunek było za późno
Tragiczny finał pożaru w powiecie nowodworskim. W środowy wieczór ogień całkowicie objął dom jednorodzinny w miejscowości Łomna. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych życia dwóch osób nie udało się uratować.
Pożar wybuchł wieczorem
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło 25 lutego 2026 roku o godzinie 20:15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz inne służby ratunkowe.
Po przyjeździe pierwszych jednostek ogień był już w pełni rozwinięty i obejmował budynek mieszkalny. Strażacy natychmiast rozpoczęli akcję gaśniczą oraz przeszukiwanie wnętrza domu w poszukiwaniu osób poszkodowanych.
Niestety, mimo podjętych działań, w budynku odnaleziono dwie osoby, których nie udało się uratować.
Wielka mobilizacja służb
W działaniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz druhowie z OSP Łomna, OSP Czosnów i OSP Kazuń Polski. Na miejscu pracował również Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja.
Akcja trwała kilka godzin. Strażacy prowadzili dogaszanie pogorzeliska oraz zabezpieczali teren.
Trwa wyjaśnianie przyczyn
Okoliczności wybuchu pożaru będą teraz szczegółowo analizowane przez odpowiednie służby. Śledczy ustalą, co doprowadziło do pojawienia się ognia i jak szybko rozprzestrzenił się on na cały budynek.
To kolejny tragiczny pożar w regionie w okresie zimowym, gdy wzrasta ryzyko związane z ogrzewaniem budynków i instalacjami grzewczymi. Służby apelują o regularne przeglądy instalacji oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
