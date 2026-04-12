Dramat pod Warszawą. Nie żyją dwie osoby, trwa akcja ratunkowa po wypadku w Łomiankach
Do tragicznego wypadku doszło w Łomiankach pod Warszawą. Bilans jest bardzo poważny. Dwie osoby zginęły, a o życie trzeciej wciąż walczą ratownicy i lekarze. Służby nadal pracują na miejscu zdarzenia. Wypadek miał gwałtowny przebieg. Zderzenie pojazdów było na tyle silne, że doszło do śmiertelnych obrażeń. Dwie osoby nie miały szans na przeżycie mimo szybkiej reakcji służb.
Trzecia osoba została ciężko ranna i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Ratownicy natychmiast podjęli działania ratujące życie. Jej stan określany jest jako bardzo ciężki.
Na miejscu cały czas pracują policjanci, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Teren został zabezpieczony, a droga jest częściowo zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
Śledczy prowadzą czynności wyjaśniające. Sprawdzane są wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym przebieg wypadku i ewentualne przyczyny. Zbierane są również relacje świadków.
To kolejny tragiczny przykład, jak niebezpieczne mogą być sytuacje na drodze. Wystarczy chwila nieuwagi lub nieprzewidziane zdarzenie, by doszło do dramatu.
Wypadek w Łomiankach zakończył się tragicznym bilansem. Dwie osoby nie żyją, a o życie trzeciej wciąż trwa walka. Sprawa będzie szczegółowo badana przez służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.