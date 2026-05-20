Dramat podczas manifestacji w centrum Warszawy. Policjanci ruszyli z natychmiastową pomocą
Niebezpieczna sytuacja podczas dzisiejszego przemarszu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jeden z uczestników manifestacji nagle zasłabł i upadł na jezdnię. Na miejscu błyskawicznie zareagowali policjanci zabezpieczający zgromadzenie.
Funkcjonariusze natychmiast podbiegli do mężczyzny i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych.
Akcja służb w centrum stolicy
Do zdarzenia doszło podczas przemarszu uczestników manifestacji na Krakowskim Przedmieściu. Według informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji jeden z uczestników nagle stracił przytomność i przewrócił się na ulicę.
Policjanci z Podkarpackiej Policji, którzy zabezpieczali wydarzenie, błyskawicznie ruszyli do akcji. Funkcjonariusze odgrodzili miejsce zdarzenia i rozpoczęli udzielanie pomocy przedmedycznej.
Liczyły się sekundy
Na opublikowanych zdjęciach widać policjantów udzielających pomocy leżącemu mężczyźnie. Funkcjonariusze pozostali przy nim do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
Stołeczni policjanci podkreślają, że tego typu sytuacje pokazują, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie służb zabezpieczających duże zgromadzenia i manifestacje.
Policja wydała komunikat
W komunikacie opublikowanym przez Komendę Stołeczną Policji podkreślono, że działania funkcjonariuszy to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo podczas wydarzeń publicznych, ale także szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
„Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu funkcjonariusze potrafią skutecznie działać, gdy liczy się czas, ich wiedza i profesjonalizm” – przekazała policja.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dzisiejsze zdarzenie pokazuje, że podczas dużych zgromadzeń służby muszą być przygotowane nie tylko na kwestie bezpieczeństwa, ale także na nagłe sytuacje medyczne. W centrum Warszawy, szczególnie podczas manifestacji i wydarzeń masowych, każda minuta reakcji może mieć ogromne znaczenie.
