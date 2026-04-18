Dramat przy Kauflandzie pod Warszawą. Nie żyje 28-letni mężczyzna, są duże utrudnienia

18 kwietnia 2026 17:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotnie popołudnie doszło do tragicznego wypadku w Nowym Dworze Mazowieckim. Na ulicy Morawicza, w rejonie sklepu Kaufland, zginął młody motocyklista. Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zamknięta.

Wypadek pod Warszawą. Parawan tasma Fot. Wirtualny Nowy Dwór

Tragiczne zderzenie na skrzyżowaniu

Do wypadku doszło 18 kwietnia po godzinie 15:30. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Niestety, skutki okazały się dramatyczne – 28-letni kierowca jednośladu poniósł śmierć na miejscu.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pojawiła się straż pożarna i policja. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia policji

Jak wynika z pierwszych informacji, do wypadku doprowadził manewr skrętu. Kierowca samochodu osobowego marki Ford, 53-letni mężczyzna, miał nie ustąpić pierwszeństwa motocykliście jadącemu Suzuki.

Informacje w tej sprawie przekazał mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Dokładne okoliczności zdarzenia będą jeszcze szczegółowo analizowane przez śledczych.

Droga zablokowana, utrudnienia potrwają

Ulica Morawicza w miejscu wypadku pozostaje zamknięta. Policja prowadzi czynności procesowe z udziałem technika kryminalistyki i grupy dochodzeniowej.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego kierowcy powinni omijać ten rejon i wybierać inne trasy.

Apel do kierowców

Służby ponownie przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na drodze. Wystarczy chwila nieuwagi lub jeden błąd, by doszło do tragedii.

To kolejny w ostatnim czasie wypadek z udziałem motocyklisty, który kończy się najgorszym możliwym scenariuszem.

