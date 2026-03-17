Dramat tysięcy Warszawiaków. Jest coraz gorzej. Chodzi o bezpieczeństwo i byt
Najnowsze dane z rynku pracy w Warszawie budzą poważne obawy. Liczba bezrobotnych rośnie, a jednocześnie zmienia się struktura zatrudnienia. Eksperci wskazują, że to sygnał ostrzegawczy, którego nie można ignorować. Czy stolica wchodzi w trudniejszy okres dla pracowników?
Coraz więcej bezrobotnych w stolicy
Na koniec lutego 2026 roku w Warszawie zarejestrowanych było 20 599 osób bezrobotnych. To wyraźny wzrost zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.
W porównaniu ze styczniem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 517 osób, czyli o 2,6 procent. Jeszcze bardziej niepokojąco wygląda zestawienie rok do roku – przybyło aż 940 osób, co oznacza wzrost o 4,8 procent.
To wyraźny sygnał, że sytuacja na rynku pracy zaczyna się pogarszać.
Więcej osób bez pracy, mniej odpływu z rejestru
W lutym do urzędu pracy zgłosiło się ponad 3 tysiące nowych bezrobotnych. Choć to nieznacznie mniej niż miesiąc wcześniej, w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta wzrosła aż o 393 osoby.
Jednocześnie spadła liczba osób, które zostały wyrejestrowane. Z rejestru ubyło 2 510 osób, czyli o ponad 400 mniej niż w styczniu. To spadek o blisko 14 procent.
Oznacza to jedno – więcej osób trafia do systemu, niż z niego wychodzi.
Nie wszyscy znajdują pracę
Choć ponad połowa wyrejestrowań wynikała z podjęcia pracy, niepokoi inny wskaźnik. Aż 40,6 procent osób zostało wykreślonych z powodu braku kontaktu z urzędem.
To ponad 1000 osób, które wypadły z systemu, niekoniecznie znajdując zatrudnienie.
Nowe przepisy obowiązujące od czerwca 2025 roku wymagają, aby osoby bezrobotne kontaktowały się z urzędem co najmniej raz na 90 dni. Brak takiego kontaktu skutkuje automatycznym wykreśleniem z rejestru.
Rynek pracy zmienia się w całej Polsce
Zmiany widoczne w Warszawie wpisują się w szerszy trend ogólnokrajowy. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lutym 2026 roku wyniosła 6,1 procent.
To wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. W całej Polsce liczba bezrobotnych zwiększyła się o ponad 22 tysiące osób.
Jednocześnie rośnie liczba ofert pracy. W lutym było ich ponad 30 tysięcy, czyli o 16 procent więcej niż miesiąc wcześniej.
Paradoks rynku pracy
Mamy więc do czynienia z niepokojącym zjawiskiem. Z jednej strony rośnie liczba bezrobotnych, z drugiej – przybywa ofert pracy.
Eksperci wskazują, że to efekt rosnących wymagań pracodawców. Firmy coraz częściej poszukują osób z konkretnymi kwalifikacjami i doświadczeniem, których na rynku wciąż brakuje.
To oznacza, że część osób pozostaje bez pracy, mimo że teoretycznie ofert nie brakuje.
Firmy będą zatrudniać, ale też zwalniać
Prognozy na kolejne miesiące nie są jednoznaczne. Z raportu ManpowerGroup wynika, że 40 procent pracodawców planuje zatrudniać nowych pracowników w drugim kwartale 2026 roku.
Jednocześnie co dziesiąta firma rozważa redukcję etatów.
Najwięcej ofert może pojawić się w budownictwie, handlu, logistyce i sektorze nieruchomości. Jednak równolegle firmy będą ograniczać zatrudnienie w ramach optymalizacji kosztów i automatyzacji procesów.
To oznacza większą konkurencję o miejsca pracy.
Nowe narzędzia, ale stare problemy
Urząd Pracy w Warszawie wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić kontakt z instytucją. Od marca można umawiać wizyty online, bez konieczności stania w kolejkach.
To krok w dobrą stronę, ale nie rozwiązuje głównego problemu – rosnącej liczby osób bez pracy i niedopasowania kompetencji do potrzeb rynku.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy
Dane z lutego pokazują wyraźnie, że rynek pracy w Warszawie wchodzi w bardziej wymagający etap.
Rosnące bezrobocie, zmiany w strukturze zatrudnienia i większe wymagania pracodawców mogą sprawić, że znalezienie pracy stanie się trudniejsze.
Dla wielu osób oznacza to konieczność szybkiego dostosowania się do nowych realiów. Bez nowych umiejętności i elastyczności utrzymanie się na rynku pracy może być coraz większym wyzwaniem.
