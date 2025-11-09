Dramat w celi. Podejrzany o wysadzenie Nord Stream walczy o życie
Ukraiński obywatel Serhij K., zatrzymany we Włoszech pod zarzutem udziału w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, znajduje się w stanie krytycznym po ponad tygodniu strajku głodowego. Jak poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, mężczyzna odmawia przyjmowania posiłków, protestując przeciwko warunkom, w jakich jest przetrzymywany oraz decyzji włoskiego sądu o jego ekstradycji do Niemiec.
Strajk głodowy i dramatyczny apel żony
Rzecznik Łubinec poinformował, że spotkał się z żoną zatrzymanego, Halyną, która potwierdziła, że jej mąż jest w bardzo złym stanie. – Serhij wciąż prowadzi strajk głodowy i jego życie jest poważnie zagrożone – powiedziała kobieta.
Łubinec wystosował pilne pisma do włoskich i ukraińskich instytucji oraz przedstawicieli Unii Europejskiej, domagając się zapewnienia zatrzymanemu prawa do humanitarnego traktowania. Apel skierował m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości Włoch, Parlamentu Europejskiego i włoskiego rzecznika praw obywatelskich.
„Przetrzymywanie Serhija K. w kolonii o zaostrzonym rygorze w obecnych warunkach jest nie do przyjęcia i stoi w sprzeczności z Europejską Konwencją Praw Człowieka” – napisał ukraiński ombudsman.
Sprawa, która wstrząsnęła Europą
49-letni Serhij K., były żołnierz, został zatrzymany w sierpniu we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy. Przebywał wtedy z rodziną na wakacjach w rejonie Rimini. Niemiecka prokuratura podejrzewa go o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream w 2022 roku.
Mężczyzna utrzymuje, że nie miał z tą sprawą nic wspólnego i w tamtym czasie przebywał na Ukrainie. Pomimo jego zapewnień, włoski sąd apelacyjny w Bolonii 27 października ponownie wyraził zgodę na jego ekstradycję do Niemiec. Obrońca zapowiedział jednak, że decyzja zostanie ponownie zaskarżona do Sądu Najwyższego Włoch.
Rosnące napięcie i pytania o standardy
Sprawa Serhija K. budzi coraz większe kontrowersje międzynarodowe. Ukraińskie władze wskazują, że jego przetrzymywanie i sposób traktowania mogą naruszać prawa człowieka. Włoskie media zwracają z kolei uwagę na presję polityczną, jaka towarzyszy postępowaniu ekstradycyjnemu.
Zatrzymany prowadzi strajk głodowy od 31 października. Lekarze ostrzegają, że jego stan może się w każdej chwili pogorszyć. Jeśli nie zostanie natychmiast hospitalizowany, życie Ukraińca może być zagrożone.
Symbol napięć między Wschodem a Zachodem
Sabotaż gazociągów Nord Stream z 2022 roku był jednym z najbardziej tajemniczych incydentów ostatnich lat. Eksplozje zniszczyły kluczowe połączenie energetyczne między Rosją a Niemcami, a śledztwa prowadzone w kilku krajach do dziś nie doprowadziły do jednoznacznego wskazania sprawców.
Teraz sprawa Serhija K. ponownie rozbudza emocje. Dla wielu obserwatorów to nie tylko proces jednego człowieka, ale także test dla europejskich zasad praworządności i praw człowieka.
Łubinec apeluje: „Niezależnie od tego, jak poważne są zarzuty, żaden człowiek nie może być doprowadzony do śmierci w celi z powodu bezczynności władz”.
