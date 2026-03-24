Dramat w centrum Lwowa. Ludzie nie zaszli do schronów. Patrzą w szoku, płonie historyczny budynek

24 marca 2026 16:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

e Lwowie doszło do uderzenia w samym sercu miasta. W wyniku ataku zapalił się historyczny budynek w rejonie placu Sobornego. Ogień objął obiekt znajdujący się w strefie objętej ochroną UNESCO.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Na miejscu gromadzą się mieszkańcy. Świadkowie mówią o szoku i niedowierzaniu. Ludzie stoją i patrzą, jak płonie jeden z symboli historycznego Lwowa. Widać kłęby dymu unoszące się nad centrum miasta, a służby próbują opanować sytuację.

Jak przekazały lokalne władze, doszło do trafienia w centralnej części Lwowa. Szef administracji obwodowej Maksym Kozycki poinformował, że uszkodzony został obiekt dziedzictwa kulturowego. Podkreślił również, że zagrożenie kolejnymi atakami wciąż jest wysokie i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

Na ten moment nie ma pełnych informacji o skali zniszczeń ani o ewentualnych ofiarach.

Jeśli chodzi o kwestię ewentualnej renowacji tego konkretnego budynku ze środków polskich – na tę chwilę brak potwierdzonych informacji, że właśnie ten obiekt był bezpośrednio odnawiany dzięki finansowaniu z Polski. Warto jednak zaznaczyć, że Polska od lat wspiera renowację wielu zabytków we Lwowie, szczególnie tych związanych z dziedzictwem historycznym miasta.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

