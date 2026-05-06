Dramat w centrum Warszawy. Kobieta poślizgnęła się przy myciu okien. Nie żyje
Środa w centrum Warszawy przyniosła tragiczne wydarzenia. W godzinach popołudniowych, w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, doszło do śmiertelnego wypadku. Z jednego z mieszkań na szóstym piętrze wypadła około 60-letnia kobieta. Jak poinformowała nas Warszawska Grupa Luka&Maro kobiety nie udało się uratować.
Jak informuje reporter Marek Śliwiński z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia mogło dojść podczas wykonywania prac domowych, w tym mycia okien. W pewnym momencie kobieta straciła równowagę i spadła z dużej wysokości. Niestety, odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.
Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe – zespół pogotowia, straż pożarna oraz policja. Teren wokół budynku został zabezpieczony, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Na tym etapie wskazywany jest nieszczęśliwy wypadek, jednak wszystkie scenariusze są analizowane.
Zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami tej części miasta. Centrum Warszawy na chwilę zamieniło się w miejsce intensywnej akcji służb, przypominając, jak szybko zwykłe czynności mogą przerodzić się w dramat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.