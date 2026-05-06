Dramat w centrum Warszawy. Kobieta poślizgnęła się przy myciu okien. Nie żyje

6 maja 2026 16:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Środa w centrum Warszawy przyniosła tragiczne wydarzenia. W godzinach popołudniowych, w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, doszło do śmiertelnego wypadku. Z jednego z mieszkań na szóstym piętrze wypadła około 60-letnia kobieta. Jak poinformowała nas Warszawska Grupa Luka&Maro kobiety nie udało się uratować. 

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Jak informuje reporter Marek Śliwiński z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia mogło dojść podczas wykonywania prac domowych, w tym mycia okien. W pewnym momencie kobieta straciła równowagę i spadła z dużej wysokości. Niestety, odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe – zespół pogotowia, straż pożarna oraz policja. Teren wokół budynku został zabezpieczony, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Na tym etapie wskazywany jest nieszczęśliwy wypadek, jednak wszystkie scenariusze są analizowane.

Zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami tej części miasta. Centrum Warszawy na chwilę zamieniło się w miejsce intensywnej akcji służb, przypominając, jak szybko zwykłe czynności mogą przerodzić się w dramat.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

