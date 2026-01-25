Dramat w domu. Postrzelona 2-letnia dziewczynka
Niebezpieczny incydent w województwie warmińsko-mazurskim. W niedzielny wieczór służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z domów w gminie Pasym, gdzie ranna została mała dziewczynka. Według wstępnych ustaleń doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem broni palnej.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18:00. Policjanci ze Szczytna otrzymali informację o wystrzale, w wyniku którego obrażenia odniosło dziecko. Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w jednym z mieszkań nastąpił niekontrolowany wystrzał z broni myśliwskiej.
Poszkodowana to 2-letnia dziewczynka. Dziecko zostało zranione w stopę i wymagało specjalistycznej pomocy medycznej, dlatego podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala.
Broń, z której padł strzał, należała do 51-letniego mężczyzny, będącego dziadkiem poszkodowanej. Ustalono, że mężczyzna wrócił tego dnia z polowania. Funkcjonariusze potwierdzili, że 51-latek posiada wymagane prawem zezwolenia na posiadanie 2 jednostek broni. Zarówno właściciel broni, jak i przebywająca na miejscu matka dziecka, zostali przebadani na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że dorośli byli trzeźwi.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności, w jakich doszło do tego nieszczęśliwego wypadku oraz sprawdzanie, czy zachowano wszelkie procedury bezpieczeństwa związane z obsługą broni palnej.
Zasady bezpiecznego przechowywania broni w domu. O czym musi pamiętać każdy posiadacz?
Posiadanie broni palnej to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Przepisy w Polsce precyzyjnie regulują kwestie przechowywania militariów, jednak życie pokazuje, że rutyna bywa zgubna. Każdy właściciel broni, niezależnie od stażu i doświadczenia, powinien regularnie przypominać sobie kluczowe zasady bezpieczeństwa, aby chronić domowników przed tragedią.
Oto najważniejsze reguły, których bezwzględnie należy przestrzegać:
1. Certyfikowane szafy i sejfy (Klasa S1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, broń i amunicję należy przechowywać w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 normy PN-EN 14450. Nie może to być zwykła szafa pancerna czy szuflada zamykana na klucz. Urządzenie to musi posiadać odpowiedni certyfikat i być zakotwiczone w sposób uniemożliwiający jego wyniesienie. Klucze do sejfu (lub kod dostępu) może znać wyłącznie właściciel pozwolenia. Niedopuszczalne jest, aby wiedzieli o nich inni domownicy, a w szczególności dzieci.
2. Rozdzielność broni i amunicji Choć nowoczesne szafy pozwalają na trzymanie broni i amunicji w jednej przestrzeni (np. w osobnej skrytce wewnątrz sejfu), dobrą praktyką, zwiększającą poziom bezpieczeństwa, jest ich separacja. Broń chowana do szafy musi być zawsze rozładowana. Magazynek powinien być wypięty, a komora nabojowa pusta.
3. Zasada ograniczonego zaufania po powrocie z łowiska lub strzelnicy Najwięcej wypadków zdarza się podczas czyszczenia broni lub tuż po powrocie do domu. Zanim broń trafi do szafy lub zostanie poddana konserwacji, należy bezwzględnie sprawdzić jej stan. Wymagane jest tak zwane „strzelenie kontrolne” w bezpiecznym kierunku (np. w kulochwyt, a w warunkach domowych w miejsce, które w razie wystrzału pochłonie energię pocisku, nie rykoszetując). Nigdy nie wolno kierować lufy w stronę ludzi, nawet jeśli jesteśmy pewni, że broń jest niezaładowana.
4. Edukacja domowników Dzieci i pozostali domownicy powinni być świadomi zagrożenia. Edukacja nie polega na pokazywaniu, jak obsługiwać karabin, ale na wpojeniu zasady: „nie dotykaj”. Dziecko musi wiedzieć, że broń to nie zabawka i w przypadku jej znalezienia (np. gdyby właściciel zasłabł podczas czyszczenia) należy natychmiast powiadomić dorosłych, a nie próbować jej podnosić.
5. Stan psychofizyczny właściciela Nie wolno manipulować bronią, czyścić jej ani przemieszczać będąc pod wpływem alkoholu, leków wpływających na koncentrację lub w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Nawet rutynowe czynności wykonywane przy zmęczeniu mogą doprowadzić do błędu, który będzie kosztował zdrowie lub życie bliskich.
Pamiętaj, że za nienależyte przechowywanie broni i dopuszczenie do niej osób nieuprawnionych grożą surowe konsekwencje karne, w tym utrata pozwolenia na broń oraz kara pozbawienia wolności, zwłaszcza jeśli w wyniku zaniedbania dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.