Dramat w Mąkolinie. 14-latka nie żyje, nastolatkowie walczą o życie. Nowe ustalenia po tragicznym wypadku
Tragedia na Mazowszu wstrząsnęła lokalną społecznością. W miejscowości Mąkolin w powiecie płockim doszło do dramatycznego wypadku samochodowego z udziałem nastolatków. Jedna osoba zginęła, a kilku młodych pasażerów w ciężkim stanie trafiło do szpitali.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 19:30.
Samochód wypadł z drogi i dachował
Ze wstępnych informacji służb wynika, że samochód osobowy, którym podróżowało pięć młodych osób, na łuku drogi nagle zjechał z jezdni. Pojazd stracił stabilność i kilkukrotnie dachował.
Auto prowadził 18-letni kierowca, który niedawno zdobył prawo jazdy.
Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Na miejsce wezwano liczne służby, w tym zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nie udało się uratować 14-letniej dziewczyny
Najtragiczniejszą ofiarą wypadku jest 14-letnia pasażerka. Ratownicy przez długi czas prowadzili reanimację, jednak mimo wysiłków jej życia nie udało się uratować.
Pozostałe cztery osoby zostały przetransportowane do szpitali. Dwoje nastolatków znajduje się w stanie krytycznym i walczy o życie, a pozostali odnieśli lżejsze obrażenia.
Nowe nieoficjalne ustalenia
Z nieoficjalnych informacji wynika, że samochód mógł poruszać się z bardzo dużą prędkością – nawet około 160 km/h. Pojawiają się także przypuszczenia, że część pasażerów mogła nie mieć zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Według relacji wszystkie osoby podróżujące autem znały się i pochodziły z okolicy.
Policja prowadzi śledztwo
Policja oraz prokuratura prowadzą obecnie postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.
Śledczy będą analizować między innymi prędkość pojazdu, stan techniczny samochodu oraz przebieg zdarzenia.
Dla mieszkańców regionu to ogromny wstrząs. Tragiczny wypadek pokazuje, jak w jednej chwili może dojść do dramatu, który na zawsze zmienia życie wielu rodzin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.