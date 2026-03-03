Dramat w Polsce dotyka już miliona osób. Sprawdź, co oznacza dla Twojej rodziny
Liczba osób bez zatrudnienia w Polsce systematycznie rośnie i zbliża się do symbolicznej granicy miliona. Najnowsze dane pokazują wyraźne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, a trend utrzymuje się od wielu miesięcy. Tymczasem środki na aktywizację zawodową zostały w tym roku znacząco ograniczone.
Wzrost bezrobocia nie jest jednorazowym skokiem. To proces, który trwa od połowy 2025 roku i z miesiąca na miesiąc obejmuje kolejne grupy pracowników.
Coraz wyższe wskaźniki
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2026 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,0 procent. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż w grudniu 2025 roku oraz o 0,6 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.
W urzędach pracy zarejestrowanych jest już ponad 934 tysiące osób. W ciągu jednego miesiąca liczba ta wzrosła o blisko 47 tysięcy. Od momentu objęcia władzy przez obecną koalicję przybyło ponad 100 tysięcy bezrobotnych.
To najwyższy poziom od czasu pandemicznego szczytu.
Zwolnienia grupowe i restrukturyzacje
Rok 2025 przyniósł także rekordową od kilkunastu lat skalę zwolnień grupowych. W ramach restrukturyzacji zlikwidowano niemal 97,6 tysiąca etatów. Dane te wskazują, że problem nie ogranicza się do sezonowych wahań, lecz ma charakter strukturalny.
Rosnące koszty działalności, spowolnienie w przemyśle i słabsza koniunktura w części sektorów przekładają się na decyzje o redukcji zatrudnienia.
Mniej pieniędzy na aktywizację
Jednocześnie budżet Funduszu Pracy przeznaczony na programy wsparcia, szkolenia i aktywizację zawodową został w 2026 roku zmniejszony o niemal 40 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Stało się to mimo wysokich wpływów do funduszu.
Oznacza to mniej środków na kursy, staże, dopłaty do zatrudnienia czy programy przekwalifikowania. W sytuacji rosnącej liczby osób bez pracy może to utrudnić powrót na rynek zatrudnienia.
Polityka zamiast rynku pracy
W przestrzeni publicznej temat bezrobocia nie dominuje debaty. Część komentatorów zwraca uwagę, że większe zainteresowanie budzą kwestie polityczne i wizerunkowe niż szczegółowe plany walki z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy.
Eksperci podkreślają, że ignorowanie negatywnego trendu może prowadzić do dalszego wzrostu napięć społecznych i spadku konsumpcji, co dodatkowo osłabi gospodarkę.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli pracujesz w branży narażonej na restrukturyzacje, warto monitorować sytuację finansową pracodawcy i śledzić oferty kursów podnoszących kwalifikacje. W warunkach rosnącego bezrobocia konkurencja o miejsca pracy staje się większa.
Dla rodzin oznacza to większą ostrożność w planowaniu wydatków i budowaniu poduszki finansowej. Dla młodych wchodzących na rynek pracy może to być sygnał, że znalezienie pierwszego zatrudnienia będzie trudniejsze niż jeszcze rok temu.
Liczby pokazują wyraźny trend. Kluczowe pytanie brzmi, czy w kolejnych miesiącach pojawią się skuteczne działania, które odwrócą niekorzystny kierunek. Do końca pierwszego półrocza 2026 roku sytuacja będzie jednym z najważniejszych testów dla polityki gospodarczej państwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.