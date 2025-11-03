Dramat w przedszkolu! 4-latek połknął leki, nauczycielki stanęły przed sądem.
Czterolatek połknął psychotropy w przedszkolu przed sądem proces wychowawczyń. W przedszkolu w doszło do drastycznego zdarzenia 4-letni chłopiec znalazł przy ogrodzeniu blister z tabletkami psychotropowymi, które następnie połknął.
W wyniku tego trafił na oddział intensywnej terapii, a sprawą zajęła się prokuratura. Proces dwóch wychowawczyń rozpoczął się przed sądem w Lubinie; oskarża się je o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Śledczy ustalili, że dzieci bawiły się przy ogrodzeniu przedszkola, gdy chłopiec wziął blister z tabletkami. Jedna z nauczycielek zauważyła go dopiero po kilku minutach, zabrała opakowanie i wyrzuciła do odpadów. Tymczasem matka odbierając dziecko po południu zauważyła już jego pogarszający się stan chłopiec słaniał się na nogach, a nauczycielki nie poinformowały jej ani pogotowia ratunkowego o zażyciu leków. Dopiero wieczorem stan chłopca został powiązany ze spożyciem tabletek i podjęto leczenie.
W procesie jedną z oskarżonych jest 43-letnia pomoc nauczyciela, drugą 27-letnia nauczycielka. Obie odmówiły składania wyjaśnień. Grożą im nawet 5 lat więzienia. Sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu na dobro dziecka.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, ta sprawa przypomina, jak ważny jest nadzór nad dzieckiem oraz odpowiedzialność osób, które sprawują opiekę. Nawet chwila nieuwagi może sprowadzić poważne konsekwencje. Jeżeli prowadzisz placówkę lub myślisz o bezpieczeństwie w przedszkolu upewnij się, że procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia są jasne i znane wszystkim pracownikom.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
