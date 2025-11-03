Dramat w Warszawie. Nie żyje 7-letni chłopiec. Podano przyczynę śmierci dziecka
Warszawski Ursus pogrążony jest w żałobie po porannym dramacie, do którego doszło w poniedziałek, 3 listopada. 7-letni chłopiec stracił życie po tym, jak prawdopodobnie zadławił się żelkami. Mimo natychmiastowej reakcji służb medycznych i długiej akcji reanimacyjnej, dziecka nie udało się uratować.
Tragiczny poranek przy ul. Chełmońskiego
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 7.00 rano. Zespół ratownictwa medycznego otrzymał zgłoszenie o dziecku, które nagle straciło przytomność. Na miejsce wysłano dwa ambulanse WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację, która trwała ponad godzinę. Niestety, mimo ogromnych starań medyków i zaangażowania wszystkich służb, życia 7-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.
Wstępne ustalenia: nieszczęśliwy wypadek
Według informacji przekazanych przez pogotowie, przyczyną tragedii mogło być zadławienie słodyczami, które doprowadziło do zatrzymania krążenia. Policjanci, działający pod nadzorem prokuratora, prowadzą obecnie czynności mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazuje jednak na tragiczny w skutkach wypadek.
Szok i współczucie wśród mieszkańców
Wiadomość o śmierci dziecka wstrząsnęła mieszkańcami Ursusa i całej Warszawy. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne słowa wsparcia dla rodziny chłopca oraz podziękowania dla ratowników, którzy mimo dramatycznej sytuacji walczyli do końca.
Służby apelują do rodziców o szczególną ostrożność i przypominają, że nawet drobne przekąski, takie jak żelki czy orzeszki, mogą być niebezpieczne dla małych dzieci.
To tragiczne przypomnienie, że chwila nieuwagi może mieć nieodwracalne konsekwencje.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.