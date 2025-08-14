Dramat w Warszawie. Ucieczka przed policją skończyła się tragicznie!
Policyjna interwencja na warszawskiej Pradze Północ zakończyła się poważnym wypadkiem. 28-letni obywatel Białorusi, próbując uciec przed funkcjonariuszami, wbiegł na jezdnię i został potrącony przez samochód. W jego aucie znaleziono podejrzane substancje.
Interwencja w Warszawie zakończona dramatem. Kierowca potrącony podczas ucieczki
Dziś przed południem na ulicy 11 Listopada w Warszawie stołeczni policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy opla, podejrzewanego o posiadanie środków odurzających. Podczas legitymowania mężczyzna odmówił podania swoich danych, a chwilę później próbował uciec. Wbiegł na jezdnię, gdzie został potrącony przez nadjeżdżające BMW.
Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie. 28-letni obywatel Białorusi doznał złamań kończyn i został przewieziony do szpitala w asyście policjantów.
W trakcie przeszukania samochodu, którym się poruszał, mundurowi znaleźli substancje niewiadomego pochodzenia. Zabezpieczono je do badań laboratoryjnych.
Policja prowadzi czynności w tej sprawie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.