Dramat w Warszawie. Ucieczka przed policją skończyła się tragicznie!

14 sierpnia 2025 15:59 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Policyjna interwencja na warszawskiej Pradze Północ zakończyła się poważnym wypadkiem. 28-letni obywatel Białorusi, próbując uciec przed funkcjonariuszami, wbiegł na jezdnię i został potrącony przez samochód. W jego aucie znaleziono podejrzane substancje.

Fot. Warszawa w Pigułce

Interwencja w Warszawie zakończona dramatem. Kierowca potrącony podczas ucieczki

Dziś przed południem na ulicy 11 Listopada w Warszawie stołeczni policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy opla, podejrzewanego o posiadanie środków odurzających. Podczas legitymowania mężczyzna odmówił podania swoich danych, a chwilę później próbował uciec. Wbiegł na jezdnię, gdzie został potrącony przez nadjeżdżające BMW.

Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie. 28-letni obywatel Białorusi doznał złamań kończyn i został przewieziony do szpitala w asyście policjantów.

W trakcie przeszukania samochodu, którym się poruszał, mundurowi znaleźli substancje niewiadomego pochodzenia. Zabezpieczono je do badań laboratoryjnych.

Policja prowadzi czynności w tej sprawie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl