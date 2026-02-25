Dramat w warszawskim tramwaju. Reanimacja na Ochocie zakończona tragicznie
Spokojne popołudnie na jednej z głównych arterii Warszawy przerwały dramatyczne wydarzenia wewnątrz składu komunikacji miejskiej. Pasażerowie podróżujący tramwajem na Ochocie zauważyli nieprzytomnego mężczyznę i natychmiast zaalarmowali obsługę pojazdu. Mimo błyskawicznego wezwania służb ratunkowych i podjętej na miejscu walki o życie, 48-letniego mężczyzny nie udało się uratować.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego 2026 roku, krótko po godzinie 15:00 na ulicy Grójeckiej. Motorniczy, po otrzymaniu sygnału od zaniepokojonych pasażerów, zatrzymał tramwaj na najbliższym przystanku, aby umożliwić dostęp służbom medycznym. Niestety, przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe po przeprowadzeniu reanimacji mogło jedynie stwierdzić zgon pasażera. Policja potwierdziła, że zmarły to 48-letni obywatel Ukrainy.
Interwencja służb i ustalenia śledczych
Na miejscu tragedii przez kilka godzin pracowały służby, które zabezpieczały ślady i wyjaśniały okoliczności zgonu.
Tożsamość ofiary: Zmarły pasażer został zidentyfikowany jako 48-letni mężczyzna, najprawdopodobniej obywatel Ukrainy.
Brak udziału osób trzecich: Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji po wstępnych oględzinach wykluczyli, aby do śmierci przyczynił się ktokolwiek inny.
Trudna sytuacja życiowa: Policja ustaliła, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż mężczyzna znajdował się w kryzysie bezdomności.
Utrudnienia w ruchu: Z powodu akcji ratunkowej oraz czynności policyjnych ruch tramwajowy na ulicy Grójeckiej był czasowo wstrzymany, co wymagało interwencji nadzoru ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.