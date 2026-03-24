Dramat we Lwowie się pogłębia. Już 13 rannych, liczba poszkodowanych rośnie

24 marca 2026 17:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja we Lwowie staje się coraz bardziej dramatyczna. W wyniku ataków rannych zostało już co najmniej 13 osób – poinformował mer miasta Andrij Sadowy. Jak podkreślają władze, liczba poszkodowanych wciąż rośnie.

Coraz więcej rannych trafia do szpitali

Do lwowskich szpitali trafiają kolejne osoby z obrażeniami. Służby medyczne pracują bez przerwy, a sytuacja zmienia się z minuty na minutę.

Władze miasta ostrzegają, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wciąż napływają nowe zgłoszenia, a ratownicy przeszukują miejsca uderzeń.

Ataki uderzyły w miasto

Wcześniej informowano o trafieniach w różnych częściach Lwowa, w tym w centrum oraz w dzielnicach mieszkalnych. Uszkodzone zostały budynki, a w niektórych miejscach wybuchły pożary.

To kolejny dzień, w którym miasto zmaga się z poważnym zagrożeniem.

Władze apelują o ostrożność

Mer Lwowa apeluje do mieszkańców o pozostanie w schronach i ścisłe stosowanie się do komunikatów służb. Zagrożenie kolejnymi atakami wciąż jest bardzo wysokie.

Sytuacja pozostaje dynamiczna. Kolejne godziny będą kluczowe dla mieszkańców miasta.

