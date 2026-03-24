Dramat we Lwowie się pogłębia. Już 13 rannych, liczba poszkodowanych rośnie
Sytuacja we Lwowie staje się coraz bardziej dramatyczna. W wyniku ataków rannych zostało już co najmniej 13 osób – poinformował mer miasta Andrij Sadowy. Jak podkreślają władze, liczba poszkodowanych wciąż rośnie.
Coraz więcej rannych trafia do szpitali
Do lwowskich szpitali trafiają kolejne osoby z obrażeniami. Służby medyczne pracują bez przerwy, a sytuacja zmienia się z minuty na minutę.
Władze miasta ostrzegają, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wciąż napływają nowe zgłoszenia, a ratownicy przeszukują miejsca uderzeń.
Ataki uderzyły w miasto
Wcześniej informowano o trafieniach w różnych częściach Lwowa, w tym w centrum oraz w dzielnicach mieszkalnych. Uszkodzone zostały budynki, a w niektórych miejscach wybuchły pożary.
To kolejny dzień, w którym miasto zmaga się z poważnym zagrożeniem.
Władze apelują o ostrożność
Mer Lwowa apeluje do mieszkańców o pozostanie w schronach i ścisłe stosowanie się do komunikatów służb. Zagrożenie kolejnymi atakami wciąż jest bardzo wysokie.
Sytuacja pozostaje dynamiczna. Kolejne godziny będą kluczowe dla mieszkańców miasta.
