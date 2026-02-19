Dramatyczna akcja na Bałtyku. Wojskowy śmigłowiec ruszył na ratunek
Pilna akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim zakończyła się szczęśliwie dzięki błyskawicznej reakcji służb. Mężczyzna, który nagle potrzebował specjalistycznej pomocy medycznej na jednym ze statków, został podjęty przez wojskowy śmigłowiec i przetransportowany do szpitala w Wejherowie.
W dniu 19.02.26 ok godz 11.07 MRCK Gdynia odebrało informację od JRCC Denmark o konieczności ewakuacji medycznej z jednoski Skoven, duńska bandera. Statek z pacjentem znajdował sie na wysokości Łeby. Na miejsce ewakuacji zadysponowano statek ratowniczy m/s Huragan oraz śmigłowiec… pic.twitter.com/7mCVE0459N
Alarm na morzu
Informację o interwencji przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do działań skierowano śmigłowiec ratowniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Załoga podjęła chorego bezpośrednio z pokładu jednostki znajdującej się na otwartym morzu.
Transport medyczny w takich warunkach wymaga precyzji i doświadczenia – operacja odbywa się często przy trudnych warunkach pogodowych i ograniczonej przestrzeni manewrowej. Tym razem akcja zakończyła się powodzeniem.
Transport do szpitala
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Wejherowie, gdzie przekazano go pod opiekę zespołu medycznego. Nie podano szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia, jednak interwencja została określona jako pilna.
Kolejna akcja w tym roku
Wojsko poinformowało, że była to już szósta akcja ratownicza przeprowadzona w 2026 roku przez załogę śmigłowca Marynarki Wojennej. Łącznie takich operacji wykonano już 832.
W działania zaangażowana była również Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Służby podkreślają, że szybka współpraca wszystkich jednostek ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia życia na morzu.
Interwencje tego typu pokazują, jak istotną rolę pełnią wojskowe i cywilne służby ratownicze w zapewnianiu bezpieczeństwa na polskich wodach terytorialnych.
