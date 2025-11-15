Dramatyczna akcja na Kanale Żerańskim. Dwie kobiety wyłowione z wody trafiły do szpitala. Policja wyjaśnia, jak doszło do zdarzenia

15 listopada 2025 20:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na Kanale Żerańskim doszło dziś do poważnego zdarzenia, które postawiło na nogi wszystkie służby ratunkowe z powiatu legionowskiego. Dwie kobiety zostały wyłowione z wody i pilnie przewiezione do szpitala. Na miejscu cały czas pracują strażacy, policja i ratownicy wodni.

Fot. Warszawa w Pigułce

Akcja ratownicza trwała kilkadziesiąt minut. W rejonie zdarzenia operowały:
OSP Nieporęt, Legionowskie WOPR, JRG Legionowo oraz Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Warszawy. Na miejsce dotarł także Lotniczy Zespół Ratownictwa Medycznego LPR, który udzielił pomocy poszkodowanym.

Stan kobiet nie został na razie ujawniony.

Co mówią służby?

Informację o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z Warszawą w Pigułce podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w rozmowie z Warszawą w Pigułce:

„Dwie panie zostały wyłowione z wody i przewiezione do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.”

Jak ustalili funkcjonariusze, na razie nie wiadomo, w jaki sposób kobiety znalazły się w kanale ani czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.

Służby zabezpieczyły teren i prowadzą czynności operacyjne oraz oględziny.

Co to oznacza dla mieszkańców?

– rejon Kanału Żerańskiego może być czasowo wyłączony z ruchu,
– policja apeluje o ostrożność i niewchodzenie w strefę działań,
– wszystkie osoby, które widziały zdarzenie lub mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych, proszone są o kontakt z policją.

To kolejne poważne zdarzenie wodne w ostatnich tygodniach na Mazowszu. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów wzdłuż kanałów i zbiorników wodnych, zwłaszcza po zmroku.

