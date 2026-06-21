Dramatyczna akcja nad Wisłą w Warszawie. Służby szukają nastolatka, który zniknął pod wodą
W sobotni wieczór nad Wisłą w Warszawie doszło do dramatycznego zdarzenia. W rejonie Mostu Gdańskiego trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa po tym, jak jeden z nastolatków miał zniknąć pod powierzchnią rzeki. Na miejscu pracują strażacy, policjanci, ratownicy medyczni oraz specjalistyczne grupy wodno-nurkowe.
Niepokojące zgłoszenie nad Wisłą
Według wstępnych ustaleń na prawym brzegu Wisły przebywały trzy osoby. W pewnym momencie dwóch nastolatków weszło do wody. Jeden z nich zdołał samodzielnie wydostać się na brzeg. Drugi nie wypłynął i zniknął pod powierzchnią rzeki.
Natychmiast powiadomiono służby ratunkowe, które rozpoczęły działania w rejonie Mostu Gdańskiego.
Ogromne siły skierowane do akcji
Na miejsce zadysponowano liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. W działania zaangażowani są również policjanci, ratownicy medyczni oraz patrol rzeczny.
W rejonie prowadzonych poszukiwań pojawił się także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załoga była przygotowana do wsparcia akcji, jeśli sytuacja wymagałaby natychmiastowej interwencji medycznej.
Trwają intensywne poszukiwania
Ratownicy przeczesują wskazany odcinek Wisły, wykorzystując specjalistyczny sprzęt oraz łodzie. Akcja prowadzona jest zarówno z wody, jak i z brzegu.
Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję. Na ten moment służby koncentrują się na odnalezieniu zaginionego nastolatka.
Niebezpieczna rzeka w centrum stolicy
Mimo letniej pogody i dużej popularności nadwiślańskich terenów Wisła pozostaje rzeką o bardzo silnym nurcie. Ratownicy regularnie przypominają, że kąpiel w miejscach niestrzeżonych może być śmiertelnie niebezpieczna, nawet dla osób dobrze pływających.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz wypoczynek nad Wisłą w Warszawie, pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności. Silny nurt, nagłe zmiany głębokości i ograniczona widoczność pod wodą sprawiają, że rzeka jest znacznie bardziej niebezpieczna niż może się wydawać z brzegu. Służby apelują, by korzystać wyłącznie z miejsc przeznaczonych do kąpieli i nie wchodzić do wody po zmroku lub poza wyznaczonymi strefami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.