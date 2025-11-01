Dramatyczna akcja ratunkowa.17-letnia dziewczyna mogła zginąć pod kołami pociągu
Tylko błyskawiczna reakcja mundurowych zapobiegła tragedii na torach w Skierniewicach. 17-letnia dziewczyna w ostatniej chwili została odnaleziona i uratowana przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Zgłoszenie o osobie znajdującej się w niebezpiecznym miejscu przy torach wpłynęło na numer alarmowy 112. Informacja natychmiast trafiła do dyżurnego SOK w Łodzi, który uruchomił patrol ze Skierniewic. Każda minuta miała znaczenie, dlatego funkcjonariusze działali błyskawicznie.
Na miejscu odnaleziono roztrzęsioną 17-latkę siedzącą w pobliżu torów kolejowych. Mundurowi spokojną rozmową i stanowczym działaniem zdołali odciągnąć ją z niebezpiecznej strefy i zapewnili jej bezpieczeństwo do czasu przybycia policji. Jak podkreśla SOK, dziewczyna była w bardzo złym stanie emocjonalnym, ale dzięki szybkiej interwencji jej życie zostało uratowane.
Sekundy dzieliły ją od tragedii
Funkcjonariusze mówią wprost – w takich sytuacjach liczy się każda sekunda. Gdyby zgłoszenie wpłynęło kilka minut później, mogłoby dojść do nieodwracalnego dramatu. Dzięki skoordynowanym działaniom służb udało się zapobiec tragedii, która mogła wstrząsnąć całą lokalną społecznością.
Po zakończonej akcji 17-latką zajęła się policja, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.
Nie bądź obojętny – twoja reakcja może uratować życie
Straż Ochrony Kolei apeluje do wszystkich o czujność i reagowanie, gdy zauważymy osobę zachowującą się w sposób mogący wskazywać na próbę samobójczą. – Nie przechodźmy obojętnie. Jeden telefon może uratować komuś życie – podkreślają funkcjonariusze.
W przypadku zagrożenia życia należy natychmiast dzwonić pod numer 112. Na terenach kolejowych można również skontaktować się bezpośrednio ze Strażą Ochrony Kolei, dzwoniąc pod 22 747 00 00.
Gdzie szukać pomocy i wsparcia
Nie warto zostawać samemu z problemem – pomoc jest dostępna przez całą dobę, bezpłatnie i anonimowo:
-
800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
-
116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
-
116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całą dobę)
Jeśli widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy – reaguj, zanim będzie za późno. Jedna rozmowa, jeden telefon, jedna decyzja może uratować ludzkie życie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.