Dramatyczna sytuacja na zgromadzeniu w Warszawie. 79-latek zasłabł, policjanci-ratownicy ruszyli na pomoc
Podczas sobotniego zgromadzenia przy ul. Belwederskiej w Warszawie doszło do poważnego zdarzenia medycznego. Jeden z uczestników, 79-letni mężczyzna, nagle zasłabł w tłumie. Na miejscu byli policjanci stołecznego Oddziału Prewencji, w tym funkcjonariusze pełniący rolę policyjnych ratowników medycznych. To właśnie oni jako pierwsi udzielili mu szybkiej i fachowej pomocy.
Mężczyzna po udzieleniu pierwszej pomocy został przetransportowany policyjnym ambulansem do szpitala.
Policjanci-ratownicy pracują nie tylko przy interwencjach
Nie wszyscy mają świadomość, że policyjni ratownicy medyczni biorą udział nie tylko w działaniach interwencyjnych, ale także zabezpieczają duże zgromadzenia, marsze i wydarzenia masowe. W ich obowiązkach znajduje się reagowanie na nagłe przypadki zdrowotne w tłumie, w miejscu, gdzie dotarcie klasycznych służb ratunkowych bywa utrudnione.
Problemem byli uczestnicy, którzy blokowali dostęp
Policja zwraca uwagę, że akcja ratunkowa mogłaby przebiec znacznie szybciej, gdyby część osób obecnych na miejscu nie ograniczała ratownikom możliwości działania. Na udostępnionych zdjęciach widać, że niektórzy uczestnicy przysłaniali widok, stali zbyt blisko lub weszli na teren akcji, utrudniając działania policjantów.
Służby podkreślają, że takie zachowanie może opóźnić pomoc osobie w stanie zagrożenia życia.
Jak zachować się podczas akcji ratunkowej — apel policji
Stołeczna policja apeluje, by uczestnicy zgromadzeń i imprez masowych stosowali się do kilku podstawowych zasad:
-
Zachowaj dystans — jeśli nie udzielasz pomocy, nie podchodź do miejsca zdarzenia.
-
Ułatw pracę ratownikom — zostaw wolny dostęp, nie blokuj przejść.
-
Nie przeszkadzaj — nie wchodź na teren akcji ratunkowej, nie filmuj z bliska.
-
Słuchaj poleceń służb — działają po to, by zapewnić bezpieczeństwo.
Policja przypomina, że odpowiednie zachowanie świadków może zdecydować o tym, jak szybko pomoc dotrze do osoby w stanie zagrożenia życia.
79-latek zasłabł podczas zgromadzenia w Warszawie, ale dzięki szybkiej reakcji policyjnych ratowników medycznych udało się mu udzielić pomocy i przetransportować go do szpitala. Służby apelują, by podczas podobnych zdarzeń nie utrudniać działań ratunkowych i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
