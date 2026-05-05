Dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia! Wiemy, ile polskich szpitali kwalifikuje się do zamknięcia.

5 maja 2026 15:44 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja finansowa polskiej ochrony zdrowia jest krytyczna. Łączne zadłużenie szpitali przekroczyło barierę 20 mld zł, a resort zdrowia wskazuje setki placówek, które bez natychmiastowej restrukturyzacji nie będą mogły dalej funkcjonować.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Business Insider, długi szpitali rosną w alarmującym tempie. Obecnie całkowite zobowiązania podmiotów leczniczych wynoszą ponad 20 mld zł, z czego około 2,5 mld zł to zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności już upłynął. Dla Warszawy, będącej siedzibą wielu kluczowych instytutów i szpitali klinicznych, kondycja finansowa sektora medycznego ma znaczenie strategiczne.

Krytyczna sytuacja szpitali powiatowych

Analizy Ministerstwa Zdrowia wskazują, że problem dotyczy w szczególności szpitali powiatowych. Wyliczono, że około 270 takich placówek znajduje się w tak złej kondycji finansowej, że kwalifikują się one do restrukturyzacji, a w skrajnych przypadkach – do zamknięcia lub głębokiego przekształcenia. Bez wprowadzenia planów naprawczych placówki te będą jedynie generować dalsze straty, pogłębiając zapaść systemu.

Główne przyczyny narastającego zadłużenia:

  • Wzrost płac: Ustawowe regulacje dotyczące minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych znacząco obciążyły budżety szpitali.
  • Niedoszacowanie procedur: Wyceny świadczeń oferowane przez NFZ nie pokrywają realnych kosztów leczenia pacjentów.
  • Koszty utrzymania: Gwałtowny wzrost cen energii, mediów oraz materiałów medycznych drastycznie podniósł koszty stałe funkcjonowania obiektów.

Kategoryzacja i restrukturyzacja: Plan rządu

Rozwiązaniem problemu ma być nowa ustawa o modernizacji podmiotów leczniczych. Przewiduje ona podział szpitali na cztery kategorie (od A do D) w zależności od ich wyników finansowych. Placówki zakwalifikowane do najniższej kategorii D zostaną objęte obowiązkową restrukturyzacją prowadzoną przez wyznaczonego nadzorcę. Celem tych działań jest zatrzymanie wzrostu długów i dostosowanie profilu działalności szpitali do realnych potrzeb demograficznych i finansowych kraju.

Dla pacjentów w Warszawie i regionach zmiany te mogą oznaczać reorganizację oddziałów i koncentrację konkretnych świadczeń w silniejszych finansowo ośrodkach, co jest niezbędne, by uniknąć całkowitej niewypłacalności systemu szpitalnego.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego zadłużenia szpitali (05.05.2026).

 

