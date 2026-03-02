Dramatyczne poszukiwania w stolicy. Zaginął 71-letni naukowiec, czas działa na niekorzyść
Policjanci z Komenda Rejonowa Policji Warszawa V prowadzą intensywne poszukiwania 71-letniego Sylwestra Gładysia. Mężczyzna zniknął 24 lutego 2026 roku po wyjściu z domu przy ul. Encyklopedycznej w Warszawa. Od tamtej pory nie wrócił do mieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi.
Zaginiony ma około 180 cm wzrostu, waży mniej więcej 100 kilogramów, nosi krótkie, siwe włosy zaczesane na bok oraz brodę i wąsy. Używa okularów korekcyjnych, a z powodu choroby drżą mu ręce. W dniu zaginięcia miał na sobie niebieskie jeansy, czerwoną kurtkę i ciemny beret. Miał też kijki do nordic walking.
Z ustaleń śledczych wynika, że po wyjściu z mieszkania udał się wyrzucić śmieci, a następnie wszedł na teren Park Młociński. Monitoring zarejestrował, jak kieruje się w stronę Wisły. Nie odnotowano jednak, by opuścił park tym samym wejściem.
Mężczyzna nie pojawił się również na umówionym spotkaniu w Politechnika Warszawska, gdzie pracuje. Rodzina przekazała, że od kilku dni nie przyjmował leków na chorobę Parkinsona, co mogło wpłynąć na jego orientację.
Bliscy podkreślają, że 71-latek jest osobą silną i doświadczoną, przez lata zdobywał najwyższe szczyty świata. Mimo to każda kolejna doba poszukiwań w zimowych warunkach zmniejsza szanse na szczęśliwe zakończenie akcji. Córka zaginionego nie traci nadziei, choć przyznaje, że obawia się najgorszego scenariusza, w tym możliwości wpadnięcia do rzeki.
Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Sylwestra Gładysia, o pilny kontakt z funkcjonariuszami lub pod numerem alarmowym 112.
