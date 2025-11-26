Dramatyczne sceny na lotnisku w Wilnie. Samolot LOT-u wypadł z drogi kołowania po lądowaniu

26 listopada 2025 15:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na Lotnisku w Wilnie doszło w czwartek do groźnego incydentu z udziałem samolotu PLL LOT. Embraer E170STD lecący z Warszawy niespodziewanie zsunął się z drogi kołowania tuż po wylądowaniu, co zmusiło władze portu do natychmiastowego zamknięcia pasa startowego. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe, a operacje lotnicze zostały czasowo wstrzymane.

Według informacji przekazanych przez litewskie porty lotnicze, rejs LO771 dotknął pasa około godziny 13:43. Podczas kołowania do stanowiska samolot nagle zjechał poza utwardzoną nawierzchnię. Maszyna zatrzymała się na północnej części lotniska, w obszarze zasypanym śniegiem. Rzecznik litewskich lotnisk, Tadas Vasiliauskas, poinformował, że sytuacja była na tyle poważna, iż natychmiast skierowano tam wozy techniczne i jednostkę straży pożarnej.

Dane z portali śledzących loty pokazały, że wokół samolotu szybko zebrało się kilka ekip technicznych i ratunkowych. Pasażerowie byli ewakuowani stopniowo, zaczynając od wczesnego popołudnia. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że nikomu nic się nie stało, a ewakuacja przebiegła spokojnie.

Władze lotniska podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu pasa startowego, co spowodowało opóźnienia i przekierowania części lotów. Przewidywano, że normalna praca portu zostanie przywrócona najwcześniej około godziny 17:00.

Przyczyny zsunięcia się samolotu z drogi kołowania nie są jeszcze znane. Wstępne ustalenia mogą wskazywać na trudne warunki atmosferyczne – Wilno od kilku dni zmaga się z intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Dochodzenie w sprawie prowadzą litewskie służby lotnicze.

