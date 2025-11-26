Dramatyczne sceny na lotnisku w Wilnie. Samolot LOT-u wypadł z drogi kołowania po lądowaniu
Na Lotnisku w Wilnie doszło w czwartek do groźnego incydentu z udziałem samolotu PLL LOT. Embraer E170STD lecący z Warszawy niespodziewanie zsunął się z drogi kołowania tuż po wylądowaniu, co zmusiło władze portu do natychmiastowego zamknięcia pasa startowego. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe, a operacje lotnicze zostały czasowo wstrzymane.
LOT Polish Airlines Embraer E170STD arriving from Warsaw slid off the taxiway after landing at Vilnius Airport on Thursday, prompting authorities to temporarily close the runway, airport officials said.
LO771, touched down at 13:43 but veered off the paved surface while taxiing… pic.twitter.com/WGbkeVxzoY
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 26, 2025
Według informacji przekazanych przez litewskie porty lotnicze, rejs LO771 dotknął pasa około godziny 13:43. Podczas kołowania do stanowiska samolot nagle zjechał poza utwardzoną nawierzchnię. Maszyna zatrzymała się na północnej części lotniska, w obszarze zasypanym śniegiem. Rzecznik litewskich lotnisk, Tadas Vasiliauskas, poinformował, że sytuacja była na tyle poważna, iż natychmiast skierowano tam wozy techniczne i jednostkę straży pożarnej.
Dane z portali śledzących loty pokazały, że wokół samolotu szybko zebrało się kilka ekip technicznych i ratunkowych. Pasażerowie byli ewakuowani stopniowo, zaczynając od wczesnego popołudnia. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że nikomu nic się nie stało, a ewakuacja przebiegła spokojnie.
Władze lotniska podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu pasa startowego, co spowodowało opóźnienia i przekierowania części lotów. Przewidywano, że normalna praca portu zostanie przywrócona najwcześniej około godziny 17:00.
Przyczyny zsunięcia się samolotu z drogi kołowania nie są jeszcze znane. Wstępne ustalenia mogą wskazywać na trudne warunki atmosferyczne – Wilno od kilku dni zmaga się z intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Dochodzenie w sprawie prowadzą litewskie służby lotnicze.
