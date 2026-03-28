Dramatyczne sceny na Mazowszu. Człowiek spadł z Mostu Legionów, trwa pilna akcja służb
Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w Płocku. Z Mostu Legionów spadła osoba. Na miejscu natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową i poszukiwawczą.
Służby w pełnej gotowości
Zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych, które błyskawicznie pojawiły się na miejscu. W działania zaangażowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa wodnego. Akcja prowadzona jest zarówno z brzegu, jak i z wody.
Na Wiśle pracują łodzie ratunkowe, a teren wokół mostu został zabezpieczony. Służby przeszukują rzekę oraz jej okolice, próbując jak najszybciej odnaleźć osobę, która wpadła do wody.
Trudne warunki i wyścig z czasem
Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach. Nurt Wisły w tym miejscu jest silny, co znacząco utrudnia działania ratowników. Każda minuta ma kluczowe znaczenie.
Na moście i w jego okolicy pojawili się również policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i ustalają okoliczności, w jakich doszło do upadku.
Nie wiadomo, co doprowadziło do zdarzenia
Na ten moment nie są znane szczegóły ani przyczyny tego, co się wydarzyło. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza. Trwa ustalanie, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy inne zdarzenie.
