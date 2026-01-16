Dramatyczne wieści z Ukrainy. Zostało tylko 20 dni
Dramatyczne wieści płyną z Kijowa. Ukraiński system energetyczny balansuje na krawędzi całkowitego załamania, a widmo zimnego blackoutu zagląda w oczy milionom ludzi. Przedstawiciele rządu nie ukrywają już tragicznej prawdy: zapasy surowców są na wyczerpaniu, a infrastruktura została zdewastowana w 100 procentach.
Sytuacja za naszą wschodnią granicą stała się krytyczna. Denys Shmyhal przekazał informację, która mrozi krew w żyłach: Ukraina posiada rezerwy paliwa, które wystarczą zaledwie na około 20 dni funkcjonowania. Oznacza to, że jeśli dostawy nie zostaną natychmiast uzupełnione lub ataki nie ustaną, kraj może pogrążyć się w ciemnościach w niespełna trzy tygodnie.
„Nie ocalała ani jedna elektrownia”
Skala rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną jest bezprecedensowa. Z komunikatu przekazanego przez Kyiv Post wynika, że w Ukrainie nie ma już ani jednej elektrowni, która nie zostałaby zaatakowana przez wojska rosyjskie. Agresor metodycznie niszczył obiekt po obiekcie, doprowadzając system do ruiny.
Słowa Shmyhala oznaczają, że każda jednostka wytwórcza w kraju nosi ślady ostrzału lub bombardowania. Brak bezpiecznych elektrowni sprawia, że odbudowa i utrzymanie stabilności sieci staje się zadaniem niemal niewykonalnym w warunkach wojennych. 20-dniowy zapas paliwa to ostatnia linia obrony przed paraliżem państwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Kryzys puka do drzwi Europy
Destabilizacja ukraińskiej energetyki to problem, który wykracza poza granice tego kraju. Oto realne skutki, które możemy odczuć w Polsce:
- Nowa fala uchodźców: Brak prądu i ogrzewania w środku zimy to bezpośrednie zagrożenie życia. Jeśli w Ukrainie nastąpi całkowity blackout, tysiące ludzi mogą szukać schronienia w Polsce, uciekając przed zamarznięciem.
- Zagrożenie dla sieci: Europejski system energetyczny jest systemem naczyń połączonych. Zapaść tak dużego sąsiada może powodować zachwiania w przesyle energii w regionie.
- Wzrost cen: Konieczność awaryjnego przesyłania prądu na wschód lub zwiększony popyt na paliwa może wpłynąć na notowania surowców energetycznych na rynkach europejskich.
