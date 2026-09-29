Dramatyczne zderzenie pod Grodziskiem Mazowieckim! Ciężarówka wbiła się w autokar pełen dzieci. Lądował helikopter LPR
Radosny wyjazd uczniów podstawówki przerwały syreny służb ratunkowych i gwałtowne uderzenie na skrzyżowaniu. Gęsty dym, osiem zastępów straży pożarnej i lądujący helikopter LPR stawiły na nogi cały powiat. Co wydarzyło się na podwarszawskiej trasie i co uratowało najmłodszych przed najgorszym?
Nieustąpienie pierwszeństwa na ulicy Mazowieckiej. Ramy prawne i przebieg zderzenia
Do niebezpiecznego wypadku doszło o godzinie 9:32 na ulicy Mazowieckiej w miejscowości Osowiec pod Grodziskiem Mazowieckim. W autokar przewożący 32 dzieci w wieku 10–11 lat oraz cztery opiekunki i kierowcę uderzyła ciężarówka przewożąca na pace ciężką koparkę. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym, skręcając w lewo na skrzyżowaniu z ulicą Dębową, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi, uderzając bezpośrednio w prawy przód pojazdu.
W wyniku zdarzenia obrażenia odniosły dwie osoby dorosłe: kierowca autokaru oraz opiekunka grupy, która siedziała z przodu po prawej stronie dokładnie w miejscu uderzenia. Obydwoje zostali przetransportowani karetkami do szpitala. Jedenaścioro dzieci doznało powierzchniowych otarć naskórka, ale żaden z uczniów nie wymagał hospitalizacji. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu przy zmianie kierunku jazdy ściśle reguluje art. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.).
Szybka akcja ratunkowa pod Grodziskiem i wnioski dla szkół z Warszawy
Na miejscu natychmiast interweniowało osiem zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ostatecznie nie musiał zabierać nikogo na pokład. Strażacy sprawnie ewakuowali dzieci, otoczyli je osłaniającymi parawanami, by zapewnić im komfort psychiczny, a po godzinie 11:30 na miejsce podstawiono autokar zastępczy. Młodzież wróciła do szkoły pod opieką ratowników, którzy na miejscu przekazali rodzicom szczegółowe informacje o stanie zdrowia pociech.
Zdarzenie w Osowcu stanowi poważne ostrzeżenie dla organizatorów wyjazdów edukacyjnych ze stołecznych placówek oświatowych. W warszawskich szkołach wrzesień i październik to szczyt sezonu jednodniowych wycieczek krajoznawczych i integracyjnych.
Eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego apelują do dyrekcji i rodziców o skrupulatne zgłaszanie każdego planowanego wyjazdu autokarowego do odpowiednich komend policji. Przedwyjazdowe kontrole stanu technicznego pojazdu, trzeźwości kierowców oraz weryfikacja trasy przejazdu podwarszawskimi drogami to kluczowe elementy dbające o życie i zdrowie najmłodszych.
Jak krok po kroku wyglądał przebieg zdarzenia w Osowcu
Zobacz zestaw najważniejszych faktów i ustaleń dotyczących wypadku autokaru szkolnego:
- Zgłoszenie o godzinie 9:32 – zderzenie ciężarówki z koparką i autokaru z 37 osobami na pokładzie w Osowcu.
- Wina kierowcy ciężarówki – wymuszenie pierwszeństwa przejazdu podczas skrętu w lewo w ulicę Dębową.
- Dwie osoby dorosłe w szpitalu – hospitalizacja kierowcy autokaru oraz opiekunki grupy wycieczkowej.
- Ochrona dzieci przez strażaków – ewakuacja 32 uczniów i zabezpieczenie parawanami przed stresem.
- Wskazówki dla szkół – konieczność zgłaszania i kontrolowania autokarów wycieczkowych.
Źródło: tvwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.