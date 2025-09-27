Dramatyczne zderzenie pod Warszawą. Motocykl i auto rozbite, służby na miejscu
27 września 2025 roku w godzinach południowych doszło do poważnej kolizji drogowej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki. Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej, w tym jednostki OSP, WSP Pomiechówek oraz JRG NDM.
Na szczęście mimo ogromnych zniszczeń zarówno motocykla, jak i samochodu osobowego, nikt z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń. Motocykl po uderzeniu wylądował w przydrożnym rowie, a samochód osobowy z widocznymi uszkodzeniami zatrzymał się na poboczu. Strażacy zabezpieczyli teren i zadbali o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu.
Zdarzenie spowodowało chwilowe utrudnienia na drodze – utworzył się korek, a ruch odbywał się wahadłowo. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, jednak szczegółowe informacje zostaną potwierdzone po zakończeniu postępowania.
Jesień to czas, kiedy warunki drogowe stają się coraz trudniejsze – mokre liście, krótszy dzień i niższe temperatury zwiększają ryzyko wypadków. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność wobec motocyklistów, którzy w takich warunkach są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Wzajemny szacunek na drodze i przestrzeganie przepisów mogą uchronić przed tragedią.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.