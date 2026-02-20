Dramatyczny apel premiera. Donald Tusk do Polaków: „Proszę natychmiast opuścić ten kraj”
Premier Donald Tusk wezwał wszystkich polskich obywateli do natychmiastowej ucieczki z Iranu, podkreślając, że możliwość przeprowadzenia ewakuacji może zniknąć w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Szef rządu zaznaczył, że sytuacja jest skrajnie poważna, a ryzyko wybuchu „gorącego konfliktu” z udziałem mocarstw jest największe od dekad. MSZ dołączyło do apelu, prosząc o zaniechanie jakichkolwiek wyjazdów w ten region ze względu na bezpieczeństwo.
Świat z niepokojem śledzi nocne meldunki z Waszyngtonu, które kreślą scenariusz pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, postawił sprawę jasno: Iran ma maksymalnie 15 dni na zawarcie porozumienia, inaczej sytuacja stanie się dla Teheranu „bardzo nieprzyjemna”. Pentagon w trybie pilnym kończy rozmieszczanie największych sił militarnych od czasów inwazji na Irak, a prezydenccy doradcy informują o gotowości do ataku już w najbliższą sobotę.
Amerykańska administracja rozważa scenariusz „wielotygodniowej kampanii”, która skalą i intensywnością przypominałaby regularną wojnę. Celem operacji nie byłoby jedynie zniszczenie ośrodków nuklearnych, ale zadanie ciosu o charakterze egzystencjalnym dla irańskiego reżimu. W regionie gromadzi się potężna flota, w tym lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald Ford, co zdaniem analityków zwiastuje radykalną zmianę układu sił w tej części świata.
„Traumatyczne skutki”: Plan Trumpa na ostateczne starcie
Waszyngton nie zamierza już prowadzić nieskończonych negocjacji i przechodzi do polityki „strategicznego podporządkowania” Iranu.
Krótkie ultimatum: Trump ogłosił, że ostateczna decyzja zapadnie w ciągu 10–15 dni, dając Teheranowi ostatnią szansę na dyplomatyczne ustępstwa.
Cel egzystencjalny: Planowana operacja, przygotowywana wspólnie z Izraelem, ma być znacznie szersza niż punktowe uderzenia z 2025 roku i uderzyć w same fundamenty władzy ajatollahów.
Czerwone linie: Dla USA i Izraela nieprzekraczalną granicą pozostaje całkowite zatrzymanie irańskiego programu nuklearnego oraz balistycznego.
Kwestia praw człowieka: Bezpośrednim impulsem do zaostrzenia retoryki stało się krwawe stłumienie masowych protestów w Iranie, podczas których zginęły tysiące osób.
Mobilizacja stulecia. Czy sobota będzie dniem zero?
Mimo że dyplomaci wciąż wierzą w porozumienie, armia USA zakończyła przygotowania do uderzenia na niespotykaną dotąd skalę.
- Największa flota powietrzna: Do baz w Jordanii i Arabii Saudyjskiej dotarła rekordowa liczba myśliwców F-35A i F-22 Raptor, gotowych do długotrwałych działań.
- Blokada morska: W Zatoce Perskiej stacjonuje już 12 niszczycieli i okrętów desantowych, wspieranych przez systemy obrony rakietowej Patriot i THAAD.
- Ewakuacja personelu: Biały Dom wycofuje część personelu cywilnego z Bliskiego Wschodu, obawiając się gwałtownego odwetu ze strony Teheranu.
- Gotowość bojowa: Choć Trump waha się z ostatecznym rozkazem, dowództwo armii zameldowało pełną gotowość operacyjną na najbliższy weekend.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.