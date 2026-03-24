Dramatyczny atak na Lwów. Uderzenie w centrum miasta, płonie budynek ważny dla historii Polski
We Lwowie doszło do groźnego ataku, który wstrząsnął mieszkańcami miasta. Według wstępnych informacji w centralnej części miasta doszło do uderzenia drona, najprawdopodobniej typu Shahed. Ogień objął budynek w rejonie placu Sobornego.
Cerkiew św. Andrzeja we Lwowie to dawny kościół i klasztor bernardynów, czyli franciszkanów obserwantów. Powstał na początku XVII wieku, w latach około 1600–1630.
W czasach, gdy Lwów należał do Polski, świątynia nosiła nazwę kościoła św. Andrzeja Apostoła i była jednym z ważniejszych ośrodków religijnych w mieście. Obok znajdował się klasztor bernardynów, a cały kompleks miał także funkcje obronne.
Po II wojnie światowej, gdy Lwów znalazł się w granicach ZSRR, kościół przestał pełnić funkcję rzymskokatolicką. Z czasem został przekazany Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i dziś funkcjonuje jako cerkiew św. Andrzeja.
Uderzenie w serce miasta
Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Lwowa, w rejonie objętym ochroną jako dziedzictwo UNESCO. Jak informują lokalne władze, trafiony został obszar o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
Na nagraniach i zdjęciach widać płonący budynek oraz intensywne działania służb ratunkowych.
Władze potwierdzają atak
Jak przekazał szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki, wróg kontynuuje ataki na region.
Doszło do uderzenia w centralnej części Lwowa. Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO – poinformował.
Podkreślił również, że sytuacja jest dynamiczna, a zagrożenie nie minęło.
Mieszkańcy wzywani do pozostania w schronach
Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Alarmy wciąż obowiązują, a ryzyko kolejnych ataków pozostaje wysokie.
Pozostańcie w ukryciach – apelują władze.
Trwa akcja ratunkowa
Na miejscu pracują strażacy i służby ratunkowe. Na ten moment nie ma pełnych informacji o ewentualnych ofiarach lub rannych.
To kolejny atak, który pokazuje, że nawet historyczne centra miast nie są bezpieczne. Sytuacja we Lwowie pozostaje napięta, a kolejne komunikaty mogą pojawić się w najbliższych godzinach.
