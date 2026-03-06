Dramatyczny finał poszukiwań. Nie żyje aktorka znana z „Na Wspólnej”, ciało znaleziono w lesie
Tragiczny koniec poszukiwań 41-letniej aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta zaginęła na początku marca we Wrocławiu, a jej zniknięcie wywołało ogromny niepokój wśród bliskich i fanów. Niestety służby przekazały najgorszą możliwą informację – ciało aktorki zostało odnalezione.
WstępMagdalena Majtyka była ostatni raz widziana 4 marca we Wrocławiu, w rejonie alei Karkonoskiej. Gdy kontakt z nią się urwał, rozpoczęto intensywne poszukiwania. W akcję zaangażowano policję oraz psy tropiące.
Przez dwa dni służby sprawdzały różne tropy. Niestety finał okazał się tragiczny.
Ciało znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono samochód
6 marca służby natrafiły na ciało 41-letniej aktorki na terenie miejscowości Biskupice Oławskie w województwie dolnośląskim. Wcześniej w tej okolicy odnaleziono samochód, którym się poruszała.
To właśnie w pobliżu pojazdu kontynuowano działania poszukiwawcze. Tam ostatecznie dokonano tragicznego odkrycia.
Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności
Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności śledcze. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.
Śledczy ustalają obecnie dokładny przebieg wydarzeń oraz przyczyny śmierci aktorki. Na razie służby nie podają szczegółowych informacji dotyczących okoliczności tragedii.
Informację o śmierci potwierdziły również osoby zaangażowane w poszukiwania oraz media.
Kim była Magdalena Majtyka
Magdalena Majtyka miała 41 lat. Widzowie znali ją przede wszystkim z ról w popularnych polskich serialach telewizyjnych. Pojawiała się między innymi w produkcjach:
„Na Wspólnej”
„Ojciec Mateusz”
„Na dobre i na złe”
„Komisarz Alex”
Poza aktorstwem zajmowała się także pracą przy scenach kaskaderskich w produkcjach filmowych i serialowych, współpracując przy takich tytułach jak „Kler”, „1670” czy „Wielka woda”.
Jej nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem filmowym oraz fanami.
Co to oznacza dla śledztwa
Sprawa śmierci aktorki będzie teraz szczegółowo analizowana przez śledczych. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz analiza materiałów zabezpieczonych w miejscu odnalezienia ciała.
Dopiero po zakończeniu tych czynności prokuratura będzie mogła poinformować o przyczynach i okolicznościach tej tragedii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.