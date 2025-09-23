Dramatyczny pożar na Ochocie. Płonie słynna zabytkowa willa. Część dachu runęła
Wieczorem warszawska Ochota stała się miejscem dramatycznych wydarzeń. Przy ulicy Żwirki i Wigury stanęła w ogniu zabytkowa willa Artura Stefańskiego, od lat opuszczona i popadająca w ruinę.
Do pożaru doszło po godzinie 18:00. Cały obiekt jest już objęty płomieniami. Ogień szybko rozprzestrzenił się na drewniane elementy konstrukcji, a sytuację dodatkowo utrudniał silny wiatr. Mimo intensywnej akcji gaśniczej budynku nie udało się uratować – część dachu runęła w trakcie walki z żywiołem.
Akcja strażaków wciąż trwa. Służby starają się opanować ogień i zapobiec rozprzestrzenieniu się płomieni na sąsiednie zabudowania. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach, jednak straty materialne są ogromne – jeden z zabytków Ochoty praktycznie przestał istnieć.
