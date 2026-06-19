Dramatyczny wypadek na S8 pod Warszawą. Lądował śmigłowiec LPR, ogromne utrudnienia dla kierowców
Do bardzo poważnego zdarzenia doszło na trasie S8 w rejonie Opaczy-Kolonii. W kierunku Warszawy przez wiele godzin występowały ogromne utrudnienia po tym, jak potrącona została 72-letnia kobieta. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Według wstępnych ustaleń służb kobieta kierująca samochodem marki Mercedes zatrzymała pojazd na pasie awaryjnym. Następnie wyszła z auta. W tym momencie doszło do tragedii. 72-latka została potrącona przez kierowcę samochodu dostawczego marki Iveco.
## Możliwa awaria samochodu
Okoliczności zdarzenia są obecnie szczegółowo wyjaśniane przez policję. Wstępne informacje wskazują, że przyczyną zatrzymania mercedesa mogła być awaria techniczna.
Na dachu pojazdu znajdował się trójkąt ostrzegawczy. Może to świadczyć o tym, że kobieta przygotowywała się do oznakowania miejsca postoju zgodnie z przepisami. Śledczy sprawdzają, czy właśnie w trakcie tych czynności doszło do potrącenia.
## Trwała walka o życie poszkodowanej
Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję. Ze względu na stan kobiety wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ratownicy przez dłuższy czas prowadzili reanimację poszkodowanej. Ostatecznie 72-latka została przetransportowana do szpitala drogą lotniczą.
## S8 była całkowicie zablokowana
Akcja ratunkowa wymagała zamknięcia trasy S8 w kierunku Warszawy. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami i tworzącymi się korkami.
Na miejscu nadal pracowali policjanci oraz strażacy, którzy zabezpieczali teren i zbierali materiał dowodowy. Dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane w prowadzonym postępowaniu.
## Co to oznacza dla kierowców?
Choć ruch został już przywracany, kierowcy podróżujący trasą S8 w kierunku Warszawy powinni zachować szczególną ostrożność. Zdarzenie jest również przypomnieniem, jak niebezpieczne może być przebywanie poza pojazdem nawet na pasie awaryjnym drogi ekspresowej. W przypadku awarii należy jak najszybciej opuścić samochód od strony pobocza, założyć kamizelkę odblaskową i oddalić się w bezpieczne miejsce za barierami ochronnymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.