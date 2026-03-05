Drastyczne podwyżki paliw uderzą w Polaków. Eksperci ostrzegają: zdrożeje niemal wszystko

5 marca 2026

Polscy kierowcy już widzą pierwsze skutki napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw zaczęły gwałtownie rosnąć, a analitycy mówią wprost o „drastycznych podwyżkach”. To jednak dopiero początek problemu. Wyższe ceny na stacjach mogą w najbliższych miesiącach przełożyć się na wzrost cen towarów i usług w całym kraju.

Fot. Pixabay

Konflikt w regionie Zatoki Perskiej coraz mocniej wpływa na światowy rynek ropy. W efekcie ceny paliw w Polsce zaczęły rosnąć w szybkim tempie. Kierowcy zauważają podwyżki praktycznie z dnia na dzień.

Eksperci ostrzegają, że wzrost cen paliw może mieć poważne konsekwencje dla całej gospodarki.

Paliwo drożeje z tygodnia na tydzień

Według najnowszych danych w ostatnim tygodniu ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły.

Olej napędowy podrożał o około 41 groszy i kosztuje już średnio około 6,40 zł za litr. Benzyna 95-oktanowa zdrożała o około 25 groszy i zbliża się do poziomu 6 zł za litr.

Dla wielu kierowców oznacza to zauważalnie wyższe koszty tankowania, szczególnie dla osób dojeżdżających codziennie do pracy lub prowadzących działalność transportową.

Eksperci mówią o drastycznych podwyżkach

Analitycy rynku paliw podkreślają, że tempo wzrostu cen jest bardzo szybkie. Podwyżki są już określane jako drastyczne, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Niepokojące jest także to, że ceny ropy na światowych rynkach nadal rosną, mimo zapowiedzi Stanów Zjednoczonych dotyczących eskortowania tankowców przepływających przez Cieśninę Ormuz, jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.

Dlaczego paliwo drożeje

Wzrost cen paliw jest bezpośrednio związany z napięciem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Region ten odpowiada za ogromną część światowej produkcji ropy.

Każda eskalacja konfliktu powoduje obawy o dostawy surowca, a to natychmiast wpływa na ceny na światowych giełdach.

Dla Polski oznacza to automatyczny wzrost cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Dramat dla portfeli Polaków

Eksperci podkreślają jednak, że droższe paliwo to problem znacznie większy niż tylko wyższe rachunki przy dystrybutorze.

Paliwo jest jednym z najważniejszych kosztów w gospodarce. Transport drogowy odpowiada za przewóz większości towarów w Polsce. Jeśli firmy transportowe płacą więcej za paliwo, automatycznie rosną koszty przewozu.

Te koszty bardzo szybko przenoszą się na ceny w sklepach.

Droższe paliwo oznacza więc droższe jedzenie, wyższe ceny usług, transportu, remontów czy dostaw do sklepów. W praktyce może to oznaczać wzrost cen niemal wszystkiego.

Co to oznacza dla konsumentów

Dla przeciętnego Polaka oznacza to podwójne uderzenie w domowy budżet. Najpierw droższe tankowanie, a później wyższe ceny w sklepach i punktach usługowych.

Ekonomiści ostrzegają, że jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, może to ponownie zwiększyć presję inflacyjną w Polsce.

Szybki wzrost cen paliw już zaczyna być odczuwalny przez kierowców w całym kraju. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dopiero początek problemów. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, droższe paliwo może wkrótce oznaczać droższe towary i usługi w całej Polsce. Dla wielu rodzin może to oznaczać poważny cios dla domowych budżetów.

