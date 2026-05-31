Drastyczne tąpnięcie w polskich szpitalach. Kolejne porodówki zniknęły z mapy

Zapaść demograficzna oraz narastające problemy kadrowe zbierają dramatyczne żniwo w polskiej ochronie zdrowia. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku na stałe zlikwidowano pięć oddziałów ginekologiczno-położniczych, a długa lista placówek zdecydowała się na czasowe zawieszenie działalności.

Czarna lista pierwszego kwartału: Gdzie zniknęły porodówki? Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia, przedstawione przez wiceszefa resortu Tomasza Maciejewskiego w odpowiedzi na interpelację poselską, nie pozostawiają złudzeń. W okresie od 1 stycznia do 31 marca na ostateczną likwidację struktur położniczych zdecydowało się pięć szpitali powiatowych i miejskich zlokalizowanych w trzech województwach. Główną przyczyną jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla utrzymywania pustych sal porodowych. Placówki, które trwale zlikwidowały oddziały położnicze w tym roku: SPZOZ w Radzyniu Podlaskim (województwo lubelskie),

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. (województwo śląskie),

SPZOZ w Turku (województwo wielkopolskie),

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie (województwo wielkopolskie),

SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim (województwo wielkopolskie). Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że na dzień 31 marca działalność kolejnych 8 oddziałów w 5 województwach pozostawała formalnie zawieszona. Choć placówki w Słubicach i Lublińcu zdołały wznowić przyjmowanie pacjentek w maju, to w wielu miejscach (m.in. w Bielsku Podlaskim, Ostrzeszowie czy Dębnie) przerwa potrwa co najmniej do lata lub – jak w przypadku Choszczna – została ogłoszona na czas nieokreślony.

Od 400 do 270 oddziałów. Demografia bezlitośnie niszczy rentowność Obecny kryzys sieci szpitalnej to efekt długofalowego procesu. Jeszcze w 2010 roku Polki miały do dyspozycji ponad 400 funkcjonujących porodówek w całym kraju. Dziś ta liczba skurczyła się do około 270 placówek. Finansowy bilans oddziału jest ściśle powiązany z liczbą porodów, jeśli dzieci rodzi się zbyt mało, Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie pokryć gigantycznych kosztów stałych utrzymania całodobowych zespołów lekarskich. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują porażający regres demograficzny. W czasach wyżu lat 80. XX wieku w polskich szpitalach przychodziło na świat blisko 700 tysięcy noworodków rocznie. W ubiegłym roku liczba ta spadła do zaledwie około 238 tysięcy urodzeń. To jeden z najgorszych wyników w całej powojennej historii Polski. Statystyczna rzadkość: Zdecydowana większość porodów to ciąże pojedyncze. Narodziny wieloraczków są dziś ewenementem. W całym minionym roku w Polsce zaledwie 37 kobiet urodziło trojaczki, a bliźnięta powitało na świecie niespełna 3 tysiące matek. Co ciekawe, dzieci z ciąż bliźniaczych rodzą się średnio o kilogram lżejsze od rówieśników z ciąż pojedynczych.

Geografia kryzysu: Bilans likwidacji i zawieszeń w szpitalach Resort zdrowia uspokaja, że czasowe lub stałe wyłączanie pojedynczych porodówek nie musi oznaczać odcięcia kobiet od opieki medycznej. Kluczowa jest regionalna elastyczność i zdolność sąsiednich, większych szpitali do płynnego przejęcia pacjentek z likwidowanych rejonów. Status i ramy czasowe Województwo i konkretna placówka medyczna Bieżący status operacyjny oddziału Trwałe zamknięcie (I kwartał) Lubelskie (Radzyń Podl.), Śląskie (Siemianowice Śl.), Wielkopolskie (Turek, Złotów, Grodzisk Wlkp.). Oddziały całkowicie zlikwidowane. Czasowe zawieszenie Podlaskie: SPZOZ w Bielsku Podlaskim Przerwa w działalności zaplanowana do 1 września bieżącego roku. Czasowe zawieszenie Śląskie: SPZOZ w Myszkowie Przerwa w działalności potrwa do 7 czerwca bieżącego roku. Czasowe zawieszenie Wielkopolskie (Ostrzeszów), Zachodniopomorskie (Dębno). Przerwa w przyjmowaniu pacjentek do 30 czerwca bieżącego roku. Zawieszenie bezterminowe Zachodniopomorskie: SPZOZ w Choszcznie Wstrzymanie pracy na czas nieokreślony.

Plan awaryjny ministerstwa: Czy pokoje narodzin zastąpią tradycyjne sale? Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z NFZ oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, intensywnie pracuje nad nowym schematem zabezpieczenia szpitalnego, który wejdzie w skład tzw. Mapy Potrzeb Zdrowotnych (MPZ). Strategia ta ma uspokoić opinię publiczną i zagwarantować bezpieczeństwo kobietom w okresie okołoporodowym. Odpowiedzią na deficyt tradycyjnych porodówek w powiatach mają być pokoje narodzin. Nowe przepisy, które weszły w życie na początku tego roku, wprowadziły do wykazu świadczeń gwarantowanych dedykowaną opiekę nad ciężarną realizowaną bezpośrednio przez położną. Rozwiązanie to pozwala na uruchamianie specjalnych izb porodowych z całodobowym dyżurem położniczym w rejonach, gdzie odległość do najbliższego szpitala z porodówką przekracza 25 kilometrów. Warunkiem jest posiadanie przez daną placówkę Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Zadaniem dyżurującej położnej jest samodzielne odebranie porodu fizjologicznego lub zapewnienie profesjonalnej asysty medycznej w trakcie transportu rodzącej do odległej kliniki. Reforma sieci porodówek zbiega się w czasie z innymi kluczowymi zmianami w systemie ochrony zdrowia. Przypomnijmy, że od 1 maja NFZ finansuje nowoczesne zabiegi endoskopowe (ESD oraz TEM), natomiast już 1 lipca wchodzą w życie ustawowe podwyżki płac dla personelu medycznego w przypadku wybranych specjalizacji lekarskich gwarantowana stawka zasadnicza wzrośnie do poziomu 12 714,29 zł brutto.