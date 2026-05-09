Dron odnaleziony przy granicy z Rosją. Na miejscu służby badają sprawę, granica pod nadzorem
W pobliżu granicy z Rosją odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Wstępne ustalenia wskazują, że może to być dron o charakterze wojskowym, a sprawą zajmują się już służby i prokuratura.
Dron przy granicy z Rosją. Służby badają wojskowy bezpilotowiec
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w pobliżu granicy z Rosją, odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Wstępne ustalenia wskazują, że może to być dron o charakterze wojskowym, wykorzystywany do celów obserwacyjnych.
Znalezisko w rejonie Bartoszyc. Służby ruszyły na miejsce
Do zdarzenia doszło w sobotę 9 maja 2026 roku w godzinach porannych. Informację o odnalezieniu obiektu przekazano służbom, które natychmiast podjęły działania.
Dron został znaleziony w okolicach Bartoszyc, niedaleko granicy z Rosją. Na miejscu pojawiła się policja oraz Żandarmeria Wojskowa.
Wstępna identyfikacja. To może być sprzęt wojskowy
Pierwsze ustalenia wskazują, że odnaleziony obiekt to dron pochodzenia wojskowego. Według służb ma on charakter obserwacyjny.
Nie stwierdzono cech bojowych, co oznacza, że urządzenie nie było wyposażone w uzbrojenie.
Śledztwo pod nadzorem prokuratury
Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora z 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
Na miejscu trwają czynności procesowe, których celem jest ustalenie pochodzenia drona oraz okoliczności jego pojawienia się na terenie Polski.
Granica pod szczególnym nadzorem. Znaczenie dla bezpieczeństwa
Region warmińsko-mazurski, ze względu na bliskość granicy z Rosją, znajduje się pod zwiększoną kontrolą służb. Każde tego typu zdarzenie jest analizowane pod kątem bezpieczeństwa.
Na ten moment nie przekazano informacji o zagrożeniu dla mieszkańców.
Warszawa reaguje na podobne incydenty
W takich sytuacjach informacje trafiają również do centralnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W Warszawie analizowane są dane dotyczące incydentów przy granicy.
Decyzje dotyczące ewentualnych dalszych działań zapadają na poziomie krajowym.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze informacje
– dron znaleziono 9 maja w okolicach Bartoszyc
– wstępnie uznano go za obiekt wojskowy o charakterze obserwacyjnym
– nie stwierdzono uzbrojenia
– sprawę bada Żandarmeria Wojskowa i prokuratura
– brak informacji o zagrożeniu dla mieszkańców
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.