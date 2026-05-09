Dron odnaleziony przy granicy z Rosją. Na miejscu służby badają sprawę, granica pod nadzorem

9 maja 2026 12:53 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W pobliżu granicy z Rosją odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Wstępne ustalenia wskazują, że może to być dron o charakterze wojskowym, a sprawą zajmują się już służby i prokuratura.

Polska pilne. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Dron przy granicy z Rosją. Służby badają wojskowy bezpilotowiec

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w pobliżu granicy z Rosją, odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Wstępne ustalenia wskazują, że może to być dron o charakterze wojskowym, wykorzystywany do celów obserwacyjnych.

Znalezisko w rejonie Bartoszyc. Służby ruszyły na miejsce

Do zdarzenia doszło w sobotę 9 maja 2026 roku w godzinach porannych. Informację o odnalezieniu obiektu przekazano służbom, które natychmiast podjęły działania.

Dron został znaleziony w okolicach Bartoszyc, niedaleko granicy z Rosją. Na miejscu pojawiła się policja oraz Żandarmeria Wojskowa.

Wstępna identyfikacja. To może być sprzęt wojskowy

Pierwsze ustalenia wskazują, że odnaleziony obiekt to dron pochodzenia wojskowego. Według służb ma on charakter obserwacyjny.

Nie stwierdzono cech bojowych, co oznacza, że urządzenie nie było wyposażone w uzbrojenie.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora z 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Na miejscu trwają czynności procesowe, których celem jest ustalenie pochodzenia drona oraz okoliczności jego pojawienia się na terenie Polski.

Granica pod szczególnym nadzorem. Znaczenie dla bezpieczeństwa

Region warmińsko-mazurski, ze względu na bliskość granicy z Rosją, znajduje się pod zwiększoną kontrolą służb. Każde tego typu zdarzenie jest analizowane pod kątem bezpieczeństwa.

Na ten moment nie przekazano informacji o zagrożeniu dla mieszkańców.

Warszawa reaguje na podobne incydenty

W takich sytuacjach informacje trafiają również do centralnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W Warszawie analizowane są dane dotyczące incydentów przy granicy.

Decyzje dotyczące ewentualnych dalszych działań zapadają na poziomie krajowym.

Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze informacje

– dron znaleziono 9 maja w okolicach Bartoszyc
– wstępnie uznano go za obiekt wojskowy o charakterze obserwacyjnym
– nie stwierdzono uzbrojenia
– sprawę bada Żandarmeria Wojskowa i prokuratura
– brak informacji o zagrożeniu dla mieszkańców

