Drony Iranu uderzyły niespodziewanie. Dziesiątki rannych cywilów, wśród ofiar są małe dzieci

9 marca 2026 13:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nocny atak irańskich dronów doprowadził do poważnych zniszczeń i licznych rannych w Bahrajnie. Na wyspie Sitra uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych, a wśród poszkodowanych znalazły się także dzieci. Według lokalnych władz rannych zostało 32 cywilów, a część z nich walczy o życie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Sytuacja jest kolejnym dramatycznym epizodem w narastającym konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Nocny atak dronów nad wyspą Sitra

Do uderzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nad wyspą Sitra w Bahrajnie pojawiły się irańskie drony, które zaatakowały obszary w pobliżu infrastruktury energetycznej oraz zabudowań mieszkalnych.

Tuż przed atakiem w wielu miejscach uruchomiono syreny alarmowe, ostrzegające mieszkańców o zagrożeniu.

Według komunikatu bahrańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało kilka domów, a wiele osób odniosło obrażenia.

Zobacz również:

Ranni cywile, wśród nich dzieci

Bilans ataku jest bardzo poważny. Władze Bahrajnu poinformowały, że 32 osoby zostały ranne, w tym dzieci.

Najmłodsza poszkodowana osoba ma zaledwie 2 lata.

Cztery osoby znajdują się w stanie krytycznym. Wśród nich są także dzieci. Według informacji przekazywanych przez agencje prasowe ciężko rannych zostało m.in. dwóch chłopców w wieku 7 i 8 lat.

Ranni trafili do szpitali, gdzie trwa walka o ich życie.

Ataki w kilku krajach regionu

Uderzenie w Bahrajnie nie było jedynym incydentem tej nocy. Władze kilku państw regionu poinformowały o podobnych zdarzeniach.

O atakach lub próbach uderzeń dronów mówiły również:

• Katar
• Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Arabia Saudyjska

W wielu miejscach aktywowano systemy obrony powietrznej.

Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie

Obecna eskalacja napięcia trwa od końca lutego. Iran rozpoczął serię uderzeń w regionie 28 lutego, deklarując, że są one odpowiedzią na wcześniejsze bombardowania jego terytorium przez Stany Zjednoczone i Izrael.

Według informacji z regionu celem irańskich działań odwetowych są zarówno amerykańskie bazy wojskowe, jak i infrastruktura strategiczna w krajach sojuszniczych USA.

W praktyce część ataków dotyka jednak także obszary cywilne, czego przykładem jest nocne uderzenie w Bahrajnie.

Rosną obawy o dalszą eskalację

Eksperci ostrzegają, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może się jeszcze pogorszyć. Władze Iranu zapowiadały wcześniej, że kolejne działania odwetowe są możliwe.

Region pozostaje więc w stanie wysokiego napięcia, a kolejne ataki mogą doprowadzić do dalszego rozszerzenia konfliktu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl