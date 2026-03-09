Drony Iranu uderzyły niespodziewanie. Dziesiątki rannych cywilów, wśród ofiar są małe dzieci
Nocny atak irańskich dronów doprowadził do poważnych zniszczeń i licznych rannych w Bahrajnie. Na wyspie Sitra uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych, a wśród poszkodowanych znalazły się także dzieci. Według lokalnych władz rannych zostało 32 cywilów, a część z nich walczy o życie.
Sytuacja jest kolejnym dramatycznym epizodem w narastającym konflikcie na Bliskim Wschodzie.
Nocny atak dronów nad wyspą Sitra
Do uderzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nad wyspą Sitra w Bahrajnie pojawiły się irańskie drony, które zaatakowały obszary w pobliżu infrastruktury energetycznej oraz zabudowań mieszkalnych.
Tuż przed atakiem w wielu miejscach uruchomiono syreny alarmowe, ostrzegające mieszkańców o zagrożeniu.
Według komunikatu bahrańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało kilka domów, a wiele osób odniosło obrażenia.
Ranni cywile, wśród nich dzieci
Bilans ataku jest bardzo poważny. Władze Bahrajnu poinformowały, że 32 osoby zostały ranne, w tym dzieci.
Najmłodsza poszkodowana osoba ma zaledwie 2 lata.
Cztery osoby znajdują się w stanie krytycznym. Wśród nich są także dzieci. Według informacji przekazywanych przez agencje prasowe ciężko rannych zostało m.in. dwóch chłopców w wieku 7 i 8 lat.
Ranni trafili do szpitali, gdzie trwa walka o ich życie.
Ataki w kilku krajach regionu
Uderzenie w Bahrajnie nie było jedynym incydentem tej nocy. Władze kilku państw regionu poinformowały o podobnych zdarzeniach.
O atakach lub próbach uderzeń dronów mówiły również:
• Katar
• Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Arabia Saudyjska
W wielu miejscach aktywowano systemy obrony powietrznej.
Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie
Obecna eskalacja napięcia trwa od końca lutego. Iran rozpoczął serię uderzeń w regionie 28 lutego, deklarując, że są one odpowiedzią na wcześniejsze bombardowania jego terytorium przez Stany Zjednoczone i Izrael.
Według informacji z regionu celem irańskich działań odwetowych są zarówno amerykańskie bazy wojskowe, jak i infrastruktura strategiczna w krajach sojuszniczych USA.
W praktyce część ataków dotyka jednak także obszary cywilne, czego przykładem jest nocne uderzenie w Bahrajnie.
Rosną obawy o dalszą eskalację
Eksperci ostrzegają, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może się jeszcze pogorszyć. Władze Iranu zapowiadały wcześniej, że kolejne działania odwetowe są możliwe.
Region pozostaje więc w stanie wysokiego napięcia, a kolejne ataki mogą doprowadzić do dalszego rozszerzenia konfliktu.
